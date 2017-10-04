Компания Google убрала телеканал RT из пакета премиальных видео на YouTube

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Корпорация Google убрала телеканал RT из подборки премиальных видео на YouTube, который компания продает рекламодателям — Google Preferred, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.
Как передает агентство, центром расследования в отношении Google стал YouTube, а "следователи из конгресса рассмотрели роль телеканала Russia Today (в настоящее время RT — ред.) и других сетей, которые спецслужбы США определили, как близкие российскому правительству".
Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении телеканала. Впоследствии главный редактор RT заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из страны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.