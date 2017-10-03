Глава СПЧ надеется, что США перестанут считать российские СМИ "иноагентами"

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что власти США откажутся от идеи признавать работающие в стране российские средства массовой информации "иностранными агентами".

"Хочется надеяться, что американские власти все же откажутся от идеи заклеймить российские СМИ как "иностранных агентов", вспомнив о первой поправке к конституции США, поставившей в один ряд такие вечные ценности, как свободу вероисповедания, свободу мирных собраний, свободу слова и прессы", — цитирует сайт СПЧ слова Федотова.

Намерение американских властей подвести российский телеканал RT (Russia Today) под "закон FARA" и объявить его "иностранным агентом" на территории США, по мнению главы СПЧ, "свидетельствует о том, сколь заразителен дурной пример и какие чудища может породить азарт противостояния".

Он напомнил, что в 2014 году российский законодатель решил скопировать именно американский "закон FARA", чтобы создать собственный "закон об иностранных агентах".

"Скажу прямо: копия получилась столь же неудачной, что и оригинал, и президентский Совет по правам человека по сей день бьется над тем, чтобы сделать более адекватным текст этого закона или, как минимум, практику его правоприменения. Определенных позитивных подвижек удалось добиться, но мы на этом не останавливаемся", — уточнил Федотов.

Глава СПЧ также высказал опасение, что решение распространить действие "закона FARA" на российский телеканал прозвучит для российских законодателей "как мелодия охотничьего рожка для заскучавших борзых": "можно не сомневаться, что уже не сегодня — завтра появится предложение распространить "закон об иностранных агентах" на СМИ или еще каким-то образом его ужесточить".

В "законе FARA" прямо сказано, что он не распространяется на СМИ, уточнил Федотов, — иначе в число "иностранных агентов" в США должны были бы неминуемо попасть все иностранные медиа, финансируемые, учрежденные или контролируемые иностранными государствами.

"А это не только Russia Today, но и британская корпорация BBC, немецкие телеканалы ARD и ZDF, другие государственные и общественно-правовые медиа. Но ведь нет же этих СМИ в американском реестре "иностранных агентов"! И это правильно, потому что свобода массовой информации является священной коровой любого уважающего себя демократического общества", — добавил правозащитник.

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.