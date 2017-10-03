Демократия по дешевке: посольство высмеяло антироссийскую статью в Times

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Посольство России в Великобритании обратило внимание на статью Найла Фергюсона в Times, в которой утверждается, что "вмешательство" в американские выборы обошлось Москве в сто тысяч долларов.

Times пишет, что так называемые "российские боты" в преддверии голосования разместили в Facebook рекламу. "Потратив 100 тысяч долларов на объявления в Facebook, Россия могла решить исход американских выборов", — говорится в статье.

"Найл Фергюсон открыл октябрьский сезон скидок: выборы в США всего за 100 тысяч! Недорого как-то получается за 241 год американской демократии", — ответили представители российского посольства в Twitter.

.@nfergus opens October sales: US elections for just 100K! Not a high estimate for 241 years of American democracy. (pic.twitter.com/RTGuYYbiQG — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 2 октября 2017 г.

Ранее в Facebook заявили, что в 2015-2017 годах в социальной сети появилось три тысячи рекламных объявлений "российского происхождения", якобы призванных повлиять на исход выборов в США. В компании считают, что эту рекламу могли увидеть десять миллионов пользователей, при этом на выборах проголосовало почти в 13 раз больше человек. Кроме того, более половины "пророссийских" объявлений были показаны уже после голосования, а еще четверть не демонстрировали совсем.

В Москве подобные обвинения категорически отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не имеет никакого отношения к рекламе в социальных сетях.