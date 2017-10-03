В WP посчитали, что от референдума в Каталонии выиграла Россия

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017. Архивное фото

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Газета The Washington Post опубликовала редакционную статью под названием "В Каталонии прошел референдум. Россия выиграла".

В материале идет речь о стычках между участниками референдума о независимости и полицией, которая применяла против людей резиновые пули и дубинки. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании проголосовали около 90% человек. Мадрид считает референдум незаконным.

Редакция WP обвиняет в ошибочных действиях обе стороны: якобы репрессивная тактика премьер-министра страны Мариано Рахоя была ответом на "безрассудные и безответственные" попытки каталонских националистов создать независимую республику в нарушение международных норм" и наперекор реальным желаниям большинства жителей региона.

По словам авторов статьи, проведение референдума не одобрили ни Еврокомиссия, ни президент Дональд Трамп, зато "российский аппарат разведки и пропаганды" якобы мобилизовал СМИ и социальные сети для демонстрации "поддержки сепаратистам".

"Очевидно, Москва воспринимает каталонское движение как еще одно средство для разделения и ослабления демократического Запада", — говорится в материале.

На статью обратил внимание политолог Владимир Корнилов, иронично отметив, что "Россия опять победила".

"Ну ни дня без победы! Что бы в мире ни происходило, Россия обязательно побеждает… ", — пишет он.

The Washington Post часто публикует антироссийские материалы на разные темы — в частности, о "вмешательстве" в выборы в других странах. В сентябре газета напечатала статью, автор которой пожаловался на невмешательство Москвы в выборы в Германии, назвав это поводом для беспокойства.