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Могерини рассказала о работе группы ЕС по информационной борьбе с Россией

12:5702.10.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкФедерика Могерини. Архивное фотоФедерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Оперативная группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force, одной из главных задач которой является "противодействие российским дезинформационным кампаниям", за два года работы раскрыла более трех тысяч случаев дезинформации против Евросоюза, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян заявила о возможности ухода RT с рынка США
East StratCom Task Force была создана решением глав государств и правительств ЕС в марте 2015 года в рамках кампании "ЕС против дезинформации", направленной на улучшение прогнозирования и реагирования на "прокремлевскую дезинформацию".

"Для нас важно анализировать, прогнозировать и реагировать на дезинформацию. С этой целью при европейской службе внешних действий была впервые создана экспертная группа по стратегическим коммуникация, работа которой сфокусирована на наших партнерах на Востоке и русскоговорящих сообществах. За прошедшие два года East StratCom Task Force раскрыла более трех тысяч случаев дезинформации", — сказала Могерини, выступая на конференции в Брюсселе  по вопросам гибридных угроз.

По словам главы дипломатии ЕС, при противодействии "фейковым" новостям особенно важно, чтобы настоящие новости доходили до как можно более широкой аудитории как внутри, так и за пределами Евросоюза.

Ранее сообщалось, что внешнеполитическая служба Евросоюза запустила сайт, предназначенный для борьбы с предполагаемым распространением дезинформации российскими СМИ. Сайт создан в рамках кампании "ЕС против дезинформации".

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дипслужба ЕС запустила сайт для информационного противодействия России
В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что этот документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

Туда не смотри, сюда смотри
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Туда не смотри, сюда смотри"
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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
The enigmatic lighthouse
что это за лажа вообще. У меня такое ощущение, что эта могирини собственно не в своем уме. Противостоять России... сколько раз Европа наступала на эти грабли? Следующие грабли могут быть уже двусторонними и пробить голову с фатальными последствиями. ЕС - страна дураков.
13:00
02.10.2017
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