При худшем развитии событий RT уйдет из США, заявила Симоньян

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт – РИА Новости. При худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал Russia Today, компания уйдет из страны, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью программе "Итоги недели" телеканала НТВ в воскресенье.

"При худшем развитии событий мы покидаем территорию США, мы больше там не вещаем. При худшем развитии событий Россия отвечает тем же по отношению к американским СМИ. Чего бы мне не хотелось, потому что я журналист", — сказала главред RT.

Она добавила, что при таком развитии событий канал будет использовать все другие доступные методы общения с аудиторией, с американской в том числе.

"Что они предпринимают по отношению к нам — фактически они нас выживают из страны, они нас ставят сейчас в такие условия, в которых мы работать не сможем. Вот она, хваленая свобода слова. Почему они это делают? Потому что, как им представляется, мы показывали другую точку зрения, и это повлияло на их выборы", — рассказала Симоньян.

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.