Каталонцы назвали абсурдом публикации СМИ о влиянии России на референдум

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Жители Барселоны скептически относятся к публикациям в испанской прессе о том, что за движением за независимость Каталонии якобы стоит Россия, пишет Sputnik Mundo.

Ранее ряд испанских изданий, в частности El Pais, La Razon и La Vanguardia, опубликовали статьи о том, что Россия якобы поддерживает движение за отделение Каталонии от Испании с целью дестабилизировать Европу. Sputnik Mundo решил узнать мнение жителей Барселоны по этому поводу.

"Правительство в Мадриде пытается манипулировать информацией, прежде всего, в международной прессе, чтобы создать ошибочное общественное мнение", — заявил один из опрошенных.

"Я думаю, что это национальное движение, инициированное местными жителями. Не думаю, что оно как-то связано с Путиным", — уверен другой.

"Это абсолютнейший абсурд", — заявил третий.

"Я думаю, что СМИ будут сейчас заниматься подобными спекуляциями, чтобы запугать сторонников независимости в Каталонии", — считает еще один каталонец.

Власти Каталонии собираются 1 октября провести референдум о независимости. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом, таким образом, объявив все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.