Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении RT

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении телеканала.

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.

"По этому закону, если нас сейчас зарегистрируют, они от нас могут потребовать — и у меня мало сомнений, что потребуют — публикации всех наших сотрудников, всех их зарплат и всех их домашних адресов и телефонов. Много людей у нас останется работать? Я бы ушла, если бы от меня потребовали, потому что мне мои дети и их безопасность дороже", — заявила Симоньян в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Она подчеркнула, что "ни одно СМИ не вправе требовать от своих сотрудников таких жертв".

"И там множество таких требований. Мы должны будем указывать всех, с кем мы общаемся, отправлять все содержание интервью", — добавила главред.

По ее словам, если бы в США телеканал закрыли, "они бы нарушили свободу слова". "Поэтому они не могут нас закрыть. Поэтому они сделают так, что мы не сможем там работать. Когда телеканал ставят в ситуацию, что он обязан подставлять своих сотрудников, телеканал страшно теряет позиции и вынужден будет свернуться сам", — сказала Симоньян.

Она также отметила, что требования к телеканалу зарегистрироваться как иностранному агенту незаконны.

"Этот закон — не для СМИ, мы не проходим по этому закону. Требование к нам зарегистрироваться по этому закону — незаконно. Это нам говорят американские юристы — что это требование к нам незаконно, оно противоречит законодательству американских штатов", — отметила Симоньян.

"Тем не менее, мы обязаны по нему зарегистрироваться, нам говорят те же юристы, потому что если мы этого не сделаем, то следующим шагом 17 октября наших сотрудников арестуют, наших сотрудников и наше имущество. Это нам говорят открытым текстом — за неподчинение незаконному, но уже случившемуся требованию Минюста", — добавила она.