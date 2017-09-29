Роскомнадзор не будет закрывать CNN в России, несмотря на нарушения

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Телеканал CNN International систематически допускает формальные нарушения законодательства в части указания выходных данных, однако о закрытии канала речь не идёт, ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Нарушения законодательства они допускают систематически, состав их формальный — это нарушения в указании выходных данных телеканала… Но, так или иначе, они допускают нарушения постоянно. Это нарушение распространённое, но это не значит, что мы не должны реагировать. Поэтому вызвали их для рассмотрения административных дел и возможного вынесения административного предупреждения ", — сказал Ампелонский.

По его информации, пока встреча ещё не состоялась.

"Речь о закрытии телеканала не идёт в любом случае, выписано предписание об устранении нарушений… Но при этом мы продолжим наблюдать за ними, как они соблюдают российское законодательство", — добавил собеседник агентства.

Представитель Роскомнадзора также заявил, что ведомство не делит нарушения "на серьёзные или несерьёзные".

"Для нас все нарушения, за которые предусмотрена ответственность, они не должны допускаться. Если они допускаются, они должны исправляться… для нас все нарушения — серьёзные", — добавил Ампелонский.