"Хваленая свобода слова": Симоньян не исключила проблем с вещанием RT в США

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что если компанию, которая обслуживает RT в США, обяжут зарегистрироваться в качестве иностранного агента, это помешает ее работе в государстве; само же требование — очередная попытка воспрепятствовать работе канала, противоречащая свободе слова.

"Это может повлечь за собой такие ограничения, которые нам просто не позволят работать в стране. Это вот цена той самой хваленой свободе слова, которая придумана была нашими, как говорят, западными партнерами, и ими же теперь с фанфарами и музыкой похоронена. Это все очень грустно. Не мы это начали, но чем это продолжится — можно только догадываться. Я уверена, что у России будут зеркальные меры, и это не пойдет на пользу ни нам ни им", — сказала Симоньян RT

Она также отметила, что у нее нет никакого сомнения в том, что "это решения политические".

"С нами пытались бороться последние несколько лет разными способами. Как только у нас выросла аудитория до размеров пугающих, сначала нас решили разрушить, испортив нам реноме и разрушив нашу репутацию. Не было дня, чтобы в крупнейших газетах американских и вообще в западных СМИ не появлялась статья или сюжет о том, какие мы мерзавцы, рука Кремля, русская пропаганда и прочее. Это не сработало", — добавила она.

По ее словам, после этого с каналом попытались бороться другим способом: на людей оказывали давление, чтобы они прекратили ходить в эфиры телеканала, перестали давать интервью.

"Это не сработало тоже — одни люди перестали, другие стали к нам ходить еще охотнее, потому что им больше не давали слова нигде. Ну, не сработало первое и второе — они решили действовать такой старой дубинушкой, проверенной любым режимом, против которого они бы сами сейчас пели песни о том, какая это диктатура, просто взять и запретить. Вот ровно это они и делают. Берут и запрещают", — добавила она.

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя решение американского истеблишмента, отметила, что свободу слова "убили те, кто ее придумал".

Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей конгресса США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение министерства юстиции США, в состав которого входит ФБР, дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге заявила, что ситуация с телеканалом RT и агентством Sputnik в США противоречит свободе слова.