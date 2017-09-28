Ситуация с RT и Sputnik в США противоречит свободе слова, заявили в МИД

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ситуация с телеканалом RT и агентством Sputnik в США противоречит свободе слова, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"США требуют, чтобы компания, которая обслуживает RT в США, зарегистрировалась как иностранный агент. С одной стороны, это политика двойных стандартов, так можно было бы охарактеризовать, если бы ситуация не была намного более серьезной, многослойной и глубокой", — сказала Захарова.

По ее словам, все требования, которые предъявляются на сегодняшний день к телекомпании RT и агентству Sputnik, противоречат американским принципам свободы слова.

"Выборочное и явно политически ангажированное применение законодательства к российскому СМИ будет означать ограничение свободы слова, которое гарантируется конституцией США. Применение к RT FARA грозит серьезными юридическими последствиями и сопряжено с рисками для безопасности сотрудников. Обязательства раскрывать внутренние данные телеканала, в том числе, подчеркиваю, штатное расписание и личные данные сотрудников в атмосфере "охоты на ведьм", которая установилась в США, может представлять реальную угрозу", — добавила она.

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя решение американского истеблишмента, отметила, что свободу слова "убили те, кто ее придумал".

Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей конгресса США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов по закону "О регистрации иностранных агентов" (FARA). Проект предполагает наделение министерства юстиции США, в состав которого входит ФБР, дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.