Москва примет меры в отношении поддерживаемых США СМИ

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва примет соответствующие меры в отношении СМИ, получающих поддержку из США, в случае если не прекратится давление в отношении российских средств массовых информации, работающих в Америке, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Огромное количество русскоязычных информационных ресурсов, имеющих аудиторию на территории России, получают финансовую поддержку из США. Тем не менее, пока они не проходят в качестве иностранных агентов, скрывают источники финансирования и в качестве иностранных агентов не регистрируются. Хотела бы, подводя итог этому комментарию сказать, что Россия привержена всем международным положениям и соответствующим нормам в части свободы слова и неоднократно это доказывала. Когда начинаются "бои без правил", когда закон извращается и превращается в инструмент изничтожения телекомпаний, то каждый шаг в отношении российского СМИ будет иметь соответствующий ответ. А на кого этот ответ придется — это в Вашингтоне должны хорошо просчитать. Время пошло", — сказала Захарова, комментируя ситуацию вокруг работы телеканала RT и агентства Sputnik в США.