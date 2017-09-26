Погранполиция Молдавии объяснила, почему не пустила корреспондентку "КП"

КИШИНЕВ, 26 сен – РИА Новости. Корреспондентке "Комсомольской правды" Дарье Асламовой отказали во въезде в Молдавию, так как она не указала цель визита в республику, заявил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы погранполиции страны.

Ранее издание сообщило, что Асламову, которая собиралась брать интервью у президента Молдавии Игоря Додона и имела письменное согласие на интервью от главы государства, задержали в аэропорту Кишинева, сообщили, что въезд в Молдавию ей закрыт, а затем посадили на самолет до Бухареста. Додон заявил РИА Новости, что разбирается с инцидентом.

"Этому человеку было отказано во въезде в Молдавию, так как не была указана цель визита. Речь не идет о запрете", — отметили в пресс-службе погранполиции.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. В конце июля этого года в Молдавию не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.