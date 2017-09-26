МАДРИД, 26 сен – РИА Новости. Некоторые испанские СМИ, в частности газета El País, пытаются обвинить российские СМИ в необъективном освещении ситуации вокруг Каталонии, а также найти в ней "руку Кремля", что абсолютно не соответствует действительности, заявил РИА Новости посол России в Испании Юрий Корчагин.

В минувшие выходные El País опубликовал два материала, в которых обвинил ряд российских СМИ, в том числе RT, Sputnik и РИА Новости, в необъективном освещении событий в Каталонии. Автор статьей считает, что "машина распространения фальшивых новостей, которую Россия использовала, чтобы ослабить Соединенные Штаты и Европейский союз, начала работать на полную мощность в Каталонии".

"Мы обратили внимание на появление в эти выходные в газете El País статьи, подписанной одним из руководителей этого издания и касающейся так называемого вмешательства России в каталонский процесс", — сказал посол. "Это нас сильно удивило, тем более, что в статье все смешано в одну кучу – и Wikileaks, и обвинения России во вмешательстве в какие-то другие страны, и боты; упоминаются какие-то каталонские политики, о которых мы никогда не слышали. Все это представляет собой полную кашу, к которой "руке Москвы" даже противно прикасаться. Более того, в понедельник на государственном телеканале 24 часа автор статьи "продолжил распространяться о своих фантазиях и нашел "руку Кремля" где только можно", — сказал посол.

Корчагин напомнил, что испанское общество, которое "на протяжении своей истории пережило немало сложных периодов, совершило эталонный переход от диктатуры к демократии, выработало иммунитет против разного рода политизированных и идеологизированных инсинуаций".

С другой стороны, по словам посла, подобные выступления в СМИ свидетельствуют, что "в Испании есть круги, которые не могут устоять перед искушением хоть в чем-то обвинить Россию. "Судя по рассуждениям на телеканале автора статьи, получается следующее: Кремль устроил Brexit, повлиял на выборы в США, организовал проход в Бундестаг правой внесистемной оппозиции, а Испания вроде бы оказалась в стороне. Нехорошо получается – тоже важная страна, а здесь не вмешались. И автор статьи решил все поправить, нашел-таки подходящий сюжет – Каталония", — заявил Корчагин.

Посольство направило текст с изложением своей точки зрения в газету, который был опубликован в электронной версии El País, а также письмо ведущему и по совместительству директору новостной программы, где выступал автор статьи. "Мы распространили наши письма и заявления также в соцсетях. По тем откликам, которые мы получаем, видно, что что у испанцев действительно есть тот самый "иммунитет" — читатели абсолютно не принимают точку зрения, когда во всем, что происходит в мире, пытаются отыскать "руку Москвы". Российско-испанские отношения были и останутся – мы будем прилагать для этого все усилия – блестящими, дружественными и взаимовыгодными", — сказал Корчагин.

Посольство России в Испании напомнило, что Россия считает конфликт вокруг Каталонии внутренним делом Испании. "Наша официальная позиция известна, она не раз озвучивалась — это внутриполитический испанский процесс. Мы исходим из того, что все проблемы, возникающие в ходе этих внутренних процессов, должны разрешаться в рамках испанского законодательства и в рамках испанской конституции. Россия к этим процессам не имеет никакого отношения и ей это и не нужно", — заявил посол.