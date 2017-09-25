Корреспонденты Sputnik показали, как они "влияют" на выборы в Германии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Корреспонденты Sputnik Deutschland решили "коварно повлиять" на выборы в Германии, придя на один из избирательных участков с водкой и в шапках-ушанках с кокардой.

В опубликованном на YouTube шуточном видео с названием "Эксклюзив: российские агенты влияют на выборы в Бундестаг" журналисты вежливо интересуются у местных жителей, можно ли на них повлиять.

Большинство говорят "к сожалению, нет", улыбаются или просто проходят мимо.

Некоторые останавливались и соглашались выпить "водки". На таких людей корреспонденты Sputnik Deutschland пытались "повлиять" с помощью призыва голосовать "по совести". "Хорошая идея", — поддерживали их граждане.

В статье под роликом также говорится о том, что Sputnik предоставляет своим зрителям право самим решать, насколько убедительными и серьезными доказательствами российского вмешательства является то, что они увидели на видео.

Перед выборами в Германии западные СМИ публиковали материалы, в которых высказывали опасения по поводу возможного вмешательства России в выборы в Германии. Некоторые, напротив, считали поводом для беспокойства отсутствие каких-либо признаков вмешательства.

В частности, в газете The Washington Post вышла статья, автор которой сетовал на то, что "кремлевские боты" ведут себя "подозрительно тихо".

Уже после выборов немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала материал о том, что многие опасались "путинских хакеров", но тревога оказалась ложной.