Все началось в 2016 году, во время выборов президента Соединенных Штатов. Журналисты сразу нескольких американских газет и интернет-порталов обратили внимание: множество сайтов, публиковавших фальшивые новости, или фейки, были зарегистрированы в Велесе.

Большая часть из них публиковала статьи в поддержку Трампа или просто о нем.