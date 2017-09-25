Город Велес в Македонии стал центром мировой политики. Здесь работает главная «фабрика» планеты по производству фейковых новостей: местные старшеклассники и вчерашние выпускники школ сочиняют небылицы, которые пользуются огромной популярностью у среднего американца. Большая часть фальшивых новостей о Дональде Трампе во время выборов — отсюда, из Велеса. Медийный эффект был такой, что в западных СМИ стали говорить: это македонцы «избрали» Трампа. Корреспондент РИА Новости отправился в Велес, чтобы понять, как работает фабрика фейков.
«Принято считать, что мы смогли изменить ход истории США, — смеется мэр Велеса Славчо Чадиев. — Я не знаю, правда это или нет. Всем хочется быть знаменитыми. Мы живем в очень динамичном мире, людям хочется быть известными. Мы стали популярными из-за этой истории, все главные мировые медиа теперь смотрят на Македонию и на наш город».
Все началось в 2016 году, во время выборов президента Соединенных Штатов. Журналисты сразу нескольких американских газет и интернет-порталов обратили внимание: множество сайтов, публиковавших фальшивые новости, или фейки, были зарегистрированы в Велесе.
Большая часть из них публиковала статьи в поддержку Трампа или просто о нем.
Это, например, материал сайта WTOE 5 News о том, что папа римский якобы поддержал миллиардера как «наилучшего кандидата в президенты США».
Естественно, этого не было. Еще одна популярная новость — Трамп ударил на митинге человека, который ему нагрубил. Сторонников эксцентричного республиканца это привело в неописуемый восторг — он поступил как «настоящий мужчина».
Сайт ConservativeState.com опубликовал развернутую заметку, будто Хилари Клинтон в 2013 году хотела видеть Трампа в Белом доме, потому что он «самый честный и его нельзя купить». Материал собрал рекордные полмиллиона репостов в социальных сетях.
В декабре 2016 года уже проигравшая Клинтон пообещала дать отпор фальшивым новостям.
«Жизни людей подвергаются угрозе. Это опасность, которой необходимо заняться, причем заняться быстро», — кипятилась экс-кандидат.
Воображение американских политиков рисовало тщательно законспирированные опорные базы «русских хакеров» в Македонии — стране, которая стремится в НАТО.
Одно из американских изданий утверждало, что после проигрыша Клинтон Барак Обама был буквально одержим Велесом и обсуждал эту тему со своими помощниками и советниками по разведке и безопасности.
Во времена объединенной социалистической Югославии Велес был развитым промышленным центром: здесь работали свинцово-цинковый завод, фабрика знаменитого фарфора, еще несколько предприятий. Из-за отходов производства город считался одним из самых грязных в Югославии.
Потом фабрики закрылись, гигантские черные горы отходов металлургического завода остались, а у горожан больше не было работы. Атмосфера тотальной безысходности показана в фильме «Я из Титова – Велеса» (официальное название города до 1996 года). Металлургический завод убивал и природу, и здоровье жителей, но был местом общения, центром и смыслом существования города. Не стало завода – не стало смысла.
«После распада страны индустрия рухнула за ночь», — говорит мэр Велеса Чадиев.
И хотя недавно мэрии удалось привлечь в город 50 миллионов евро инвестиций из Германии, пока переломить экономическую ситуацию не получается. Велес находится в хронической депрессии: закрыт кинотеатр, футбольный клуб «Борец» – на грани банкротства.
«Город маленький, очень небогатый. Делать здесь по большому счету нечего, — рассказывает Наталья (сама она русская, вышла замуж за македонца. — Прим. ред.). – Работы тут для мужчин, особенно молодых, нет. Безработица гигантская! Поэтому молодежь или уезжает в столицу — в Скопье, или отправляется в другие страны Европы».
Как считает Наталья, в Велесе сошлись два фактора. С одной стороны, отсутствие работы и перспективы. С другой — хорошее, сохранившееся со времен Югославии начальное образование. Это дало неожиданный эффект — старшеклассники и вчерашние выпускники школ стали активно экспериментировать с различными коммерческими проектами в интернете. Знаний хватало, заняться нечем, а доступ в Сеть есть везде — даже в Велесе.
В какой-то момент пришло понимание: можно зарабатывать на рекламе, если писать новости. Больше читателей — больше денег. Достоверность новостей значения не имеет.
Одним из тех, кто первым начал заниматься этим бизнесом в Велесе, был молодой человек, который представился РИА Новости как Димитр. Ему всего 19 лет, он изучает веб-дизайн в Скопье, а год назад сочинял новости про Трампа. Свое лицо Димитр просит не снимать и не фотографировать. Он не боится проблем с законом, просто считает, что не сделал того, «чем следует гордиться» и что можно будет в будущем «включить в резюме».
«Весь бизнес начался с двух моих друзей в школе, которые поняли, что могут получить очень легкие деньги, делая фальшивые новости или «сенсационные» материалы о Дональде Трампе».
«Американский клик в Сети является самым ценным. Мы поняли это и стали делать сайты, ориентированные на американцев. План был в том, чтобы заработать деньги», — рассказывает Димитр.
Димитр и его друзья чаще всего работали с сервисом контекстной рекламы Google AdSense. Задачи писать именно про Трампа у них не было. Но про него хорошо читали, а значит, больше платили.
«Мы пробовали делать статьи о Хиллари Клинтон и попытались публиковать тексты о Берни Сандерсе, но только новости о Трампе были щекотливыми, — говорит Димитр. —
Думаю, это произошло потому, что Дональд Трамп сказал своим сторонникам, что они не должны смотреть мейнстрим-медиа. Поэтому сторонники Трампа начали искать альтернативные источники новостей».
Здесь американцы и попали в ловушку македонских школьников. Они хотели читать скандальные, горячие, небанальные новости про политика-шоумена Трампа — и получали их. Спрос, как всегда, рождал предложение. Через подставные аккаунты в Facebook ссылки на фейковые новости публиковали в группах поддержки Трампа – и так набирали хороший трафик, который Google монетизировал по стандартной рекламной схеме.
Для Димитра это был просто бизнес: Трамп ему безразличен, его личные симпатии на стороне левого демократа Берни Сандерса.
Еще один производитель фейков представилась РИА Новости как Мария. Ей 34 года, для бизнеса, где верховодят школьники, это много. Овладеть ремеслом производства фальшивых новостей ей помогли младшие кузены: настроили ноутбук, дали инструкции.
«Мне понадобился день или два, чтобы понять, как это работает», — объясняет Мария.
Ее интерес тоже сугубо прагматичный. Средняя зарплата в городе 200-300 евро (это если удастся найти работу), а на фейках можно заработать «до трех, четырех тысяч евро, в городе нет других таких предложений». Наиболее удачливые и работоспособные могли иногда, в пиковые моменты получать даже 10 или 15 тысяч евро в месяц. «Давным-давно Велес был сильным промышленным городом. Постепенно фабрики закрылись, родителям нечего есть, дети страдают, все ищут способ получить деньги. Шанс возник, мы его использовали», — рассказывает Мария.
Мария говорит, что знает лично «возможно, десятки» участников этого бизнеса. Всего же их 200-300 человек в городе. И именно они взорвали всю мировую политику. Хотя политика лишь одна из тем. Другие кликабельные истории, которые читают в США, — здоровый образ жизни и голливудские знаменитости.
Отношение местных жителей и властей к внезапной славе Велеса очень неоднозначное. Конечно, за ложь осуждают, но есть также и своеобразное чувство гордости.
«Был восторг! — говорит Наталья. — У меня сыну 18 лет, он оканчивает частную гимназию в Скопье, его реакция — «это круто».
«Да, есть моральный фактор. Это все-таки фальсификат новостей, что-то на грани закона. Сейчас я скажу крамолу, но с той криминальной обстановкой, которая существует здесь, это вполне достойный бизнес. Через Косово и Македонию проходит транзит наркотиков в Германию и Австрию. К сожалению, много молодых людей идут по этому пути. Лучше создавать сайты с фейками, чем торговать наркотиками. Людей поставили в такие условия».
Еще один житель Велеса, не пожелавший назвать своего имени, рассказал, что его сыну 20 лет, он «тоже занимается этим бизнесом» и «это очень здорово». Многие горожане рассказывали РИА Новости, что после американских выборов в городе появилось сразу несколько очень дорогих автомобилей – «Мерседес» и «Порше». Для Велеса это редкость: здесь предпочитают старые, маленькие и поддержанные машины. За рулем новых дорогих автомобилей сидели очень-очень молодые люди.
Представители власти, со своей стороны, не одобряют такую деятельность, но и не считают ее незаконной.
«Ни один закон Республики Македония не был нарушен. У меня есть информация, что все было в соответствии с нормами и законами государства. В противном случае были бы судебные разбирательства», — настаивает мэр Велеса Славчо Чадиев.
При этом, по словам мэра, случившееся «никак не повлияло на экономику города».
Пресс-секретарь правительства Македонии Миле Бошняковски заявил РИА Новости, что «фальшивая новость является нездоровым форматом выражения и нарушает то, что известно во всем мире как журналистика». Однако он сразу оговорился, что «свобода слова является неприкосновенной» и разбираться в ситуации должно журналистское сообщество через «механизмы саморегулирования».
Мэр Чадиев рассказал, что накануне французских выборов к нему пришел посол Франции в Македонии и спросил, может ли история повториться. «Я сказал, что не может. Некоторые наши молодые люди знают английский и могут писать фальшивые новости про США, но почти никто в городе не говорит и не пишет по-французски», — резюмировал мэр.
«Они хотели заработать деньги. И только. Никакой другой идеи не было».
«Но есть интересный момент. Не останавливаться ни перед чем, чтобы заработать, — этому нас научили американцы. Врать — вспомните пресловутую пробирку, которой Колин Пауэлл тряс перед вторжением в Ирак, — нас тоже научили американцы. Наши школьники просто применили на американцах их методы», — говорит Наталья.
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