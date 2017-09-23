МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американским СМИ больше нельзя верить: все, что говорится официально, нужно проверять и перепроверять, считает художник Дэвид Расселл, делавший раскадровки для шестого эпизода "Звездных войн", "Хроник Нарнии", "Пиратов Карибского моря" и многих других голливудских картин.

Расселл провел в Белграде мастер-класс для студентов и дал эксклюзивное интервью Sputnik Сербия.

"Sputnik мне особенно полезен, чтобы быть в курсе того, что происходит в Сирии, потому что на нем, как и на RT, больше полезной информации, чем в американских мейнстрим-СМИ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, поколение "бэбибумеров" (дети, родившиеся в США в 1960-х) "пробуждается ото сна" и начинает с недоверием смотреть на американскую политику последних десятилетий.

"Я дитя шестидесятых, из поколения бэбибумеров. Мы изначально участвовали в различных политических мероприятиях, мы знали, что государство врет нам о войне во Вьетнаме. Мы знали, что наша страна участвовала в секретных и очень неприятных операциях по всему миру, под предлогом национализма или продвижения демократии. Мы достаточно рано это поняли", — отметил Расселл.

"Бэбибумеров" часто упрекают в том, что они променяли бунтарский дух на спокойную буржуазную жизнь, стали так называемыми яппи — конформистами. Расселл уверен, что большинство людей были такими изначально.

"Посмотрите, какими были политические вызовы — как остановить войну во Вьетнаме, как заставить американское правительство перестать убивать с помощью денег, которые оно получает от налогоплательщиков. <…> Но в протестах 60-х и 70-х участвовал лишь небольшой процент молодежи того времени. Огромное большинство, 80 или 90% процентов, охотно продолжило жить по-старому: они стали работниками, мужьями, верующими, потребителями, которые абсолютно слепы, когда речь идет о политической реальности", — считает художник.

Американские мейнстрим-СМИ, в свою очередь, пользуются инертностью масс и пытаются ими манипулировать. Например, медиа очень бы хотели, чтобы люди поверили в "глупость и недалекость" Трампа, тогда как на деле президент не так прост, добавил собеседник Sputnik.

"Трамп не какой-то странный, сумасшедший клоун. Он тот, кто смог коварным способом победить на президентских выборах. <…> Что в нем интересно, так это то, что ему удается продолжать удивлять американские политические структуры, и он, очевидно, этим наслаждается", — подчеркнул Дэвид Расселл.