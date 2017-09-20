"Закидаем Россию бомбами": в соцсетях высмеяли обращение Фримена

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей раскритиковали проморолик так называемого "Комитета по расследованию против России", в котором снялся американский актер Морган Фримен.

В кадре актер заявляет, что Россия "напала" на США, и описывает "сценарий фильма" о том, как "агент КГБ" решил отомстить за развал своей родины и стал президентом. При этом на видео показывают Владимира Путина. Фримен объявляет, что для российского лидера США — "заклятый враг". Это утверждение иллюстрируют кадры белоголового орлана — символа Соединенных Штатов — на фоне развевающегося на ветру американского флага. В заключение актер призывает Дональда Трампа рассказать "всю правду" о "российском вмешательстве" в выборы.

Пользователей соцсетей видео не впечатлило: ролик высмеяли в Facebook и Twitter за "пропагандистские штампы".

"Я никогда не думал, что актер Морган Фримен может быть таким простофилей, чтобы поверить в эту идиотскую пропаганду. Я его совсем не уважаю", — признается Валид.

I never imagined that actor Morgan Freeman could be that much of a simpleton to fall for this idiotic propaganda. I have zero respect 4 him pic.twitter.com/xEHk3gjUAx — Walid (@walid970721) 19 сентября 2017 г.

​"Да, правильно, это сценарий фильма, господин Фримен, а вы актер, играющий роль в распространении пропаганды. Надо вам за это "Оскар" вручить", — негодует другой комментатор.

Yes, it is indeed a movie script, Mr Freeman, and you are an actor playing a part in spreading propaganda. This should get you an Oscar. — Ocean's Papa (@RickRoot714) 19 сентября 2017 г.

​"Никудышная пропаганда. То же самое уже говорили про Ирак, Пакистан, Ливию и Афганистан — фактически, про каждую страну, в которую США ввели войска или начали бомбить якобы из соображений "национальной безопасности", — отмечает Anah Aslam в комментарии под видео в Facebook.

"Мне нравится Фримен как актер, но этим видео он нехило запятнал свою репутацию. Пиарит все тот же пропагандистский бред, который нам навязывают власти. Вы только представьте, какое они могут сколотить состояние, если развяжут войну с Россией", — пишет Matthew Armstead.

"Окей, Морган, давайте теперь нападем на Россию и закидаем ее бомбами — как мы поступали со всеми остальными странами, которые вставали на пути нашего правительства к мировому господству. В смысле, пытались уничтожить нашу "демократию", — отметил Jackson Nichols.

"Нет, мистер Фримен. Хиллари (Клинтон — ред.) проиграла на выборах не из-за России. Она проиграла, потому что она сторонница бряцанья оружием и продажная капиталистка. Вы просто насаждаете откровенную госпропаганду. Я всю жизнь была за демократов, но за Хиллари не проголосовала бы никогда", — говорится в комментарии Kimberly Newman.

Видео было снято в рамках проекта "Комитет по расследованию против России", цель которого — доказать, что Москва повлияла на исход президентских выборов в США в 2016 году. Среди членов экспертного совета на сайте организации указаны режиссер Роб Рейнер, бывший глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут, а также политологи Норм Орнштейн и Чарльз Сайкс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя видео с участием Фримена, заявил, что творческие люди склонны подвергаться "эмоциональным перегрузкам", не обладая достоверной информацией о реальном положении вещей.