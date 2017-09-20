Литва намерена на полгода отключить от эфира российский канал "ТВ Центр"

ВИЛЬНЮС, 20 сен — РИА Новости. Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы в среду вынесла постановление прекратить трансляцию на территории республики российского телевизионного канала ТВЦ.

"Комиссией принято решение прекратить на полгода трансляцию телеканала ТВЦ на литовской территории. Данное решение вступит в силу после наложения санкций на канал вильнюсским окружным административным судом", — сказал во время заседания председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас.

Комиссия утверждает, что в программе "Право знать" от 10 июня якобы транслировалась информация, нарушающая закон об информировании общественности Литвы, также комиссия усмотрела в эфире признаки разжигания национальной розни и призывы к войне. Председатель комиссии заявил, что телеканал ТВЦ во второй раз за год нарушил закон Литвы об информировании, поэтому ограничение на трансляцию увеличилось до шести месяцев. В апреле телеканал был отключен в Литве на один месяц.

По данным ведомства, 6 сентября комиссия получила от руководства канала письменные объяснения, в которых говорится, что транслятор не признает факта нарушения литовского закона. В среду на заседание литовской комиссии прибыл представитель телеканала ТВЦ, директор по развитию Алексей Гущин, который также не признал факта нарушения закона Литвы транслируемой программой.

"Телеканал ТВЦ осуществляет свою деятельность на основании законов РФ, любая цензура нарушает основные демократические права и свободы. Программа о которой идет речь, — в формате портрета, построена она на том, что гость высказывает свое частное мнение", — сказал на заседании Гущин.

Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" регулярно препятствуют работе СМИ РФ. В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования". Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".