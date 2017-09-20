Литва намерена на полгода отключить от эфира российский канал "ТВ Центр"

ВИЛЬНЮС, 20 сен — РИА Новости. Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы в среду вынесла постановление прекратить трансляцию на территории республики российского телевизионного канала ТВЦ.
Комиссия утверждает, что в программе "Право знать" от 10 июня якобы транслировалась информация, нарушающая закон об информировании общественности Литвы, также комиссия усмотрела в эфире признаки разжигания национальной розни и призывы к войне. Председатель комиссии заявил, что телеканал ТВЦ во второй раз за год нарушил закон Литвы об информировании, поэтому ограничение на трансляцию увеличилось до шести месяцев. В апреле телеканал был отключен в Литве на один месяц.
По данным ведомства, 6 сентября комиссия получила от руководства канала письменные объяснения, в которых говорится, что транслятор не признает факта нарушения литовского закона. В среду на заседание литовской комиссии прибыл представитель телеканала ТВЦ, директор по развитию Алексей Гущин, который также не признал факта нарушения закона Литвы транслируемой программой.
Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" регулярно препятствуют работе СМИ РФ. В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования". Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".