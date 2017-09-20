Би-би-си объяснила причину появления флага России в статье о терроризме

ЛОНДОН, 20 сен — РИА Новости, Мария Табак. Представитель британской телерадиокорпорации Би-би-си пояснил РИА Новости, что фото с российским флагом, которым она проиллюстрировала материал о пропаганде терроризма, было стандартной картинкой из фотобанка, и сейчас иллюстрацию уже сменили.

Ранее посольство РФ в Великобритании в Twitter заявило, что озадачено выбором иллюстрации к статье. "Би-би-си, какое отношение российский флаг имеет к джихадистской интернет-пропаганде в Великобритании? Смените своего графического дизайнера или фотобанк", — говорилось в сообщении, сопровождавшемся скриншотом статьи и иллюстрацией к ней с сайта Би-би-си.

"Это была стоковая фотография написания компьютерного кода, мы сменили ее на фотографию боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ и ряде других стран – ред.), чтобы она лучше отражала смысл сюжета", — сказал представитель телерадиокорпорации.

Hey, @bbc, what does Russian flag have to do with online jihadist propaganda in UK?? Change your graphic designer or your photobank. pic.twitter.com/EL6VqmeV94 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 19 сентября 2017 г.

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