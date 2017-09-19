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Испанские СМИ нашли в стремлении Каталонии к независимости "руку Кремля"

21:1519.09.2017
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© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкУчастники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. Архивное фотоУчастники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Шестернина
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Издание El Confidencial обвинило Россию в желании "раздробить Испанию" и попыталось найти связи между Москвой и намерением Каталонии провести референдум о независимости. На публикацию обратило внимание агентство Sputnik Mundo.

Каталония. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из состава Испании
Авторы статьи в El Confidencial утверждают, что Кремль "годами бередит рану каталонской борьбы за независимость", так как это "входит в его стратегию по ослаблению Евросоюза". По версии испанских журналистов, Россия действует через основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, "начиная с 9 сентября, опубликовал с десяток твитов в поддержку каталонского сепаратизма".

Выводы издания основываются на том, что Ассанж однажды встречался с американским конгрессменом Даной Рорабахером, который, в свою очередь, в девяностые годы "познакомился с Путиным", а в апреле Рорабахер виделся с президентом Женералитета Каталонии Карлесом Пучдемоном. При этом автор статьи и сам признает, что "не существует подтверждения того, что Россия стоит за помощью, которую Ассанж оказывает делу каталонского сепаратизма".

Читатели El Confidencial превратили "журналистское расследование" в объект насмешек.

"Вы серьезно? Это взрослый написал для других взрослых? Человек — удивительное существо", — отметил один из комментаторов.

"Двоюродный брат друга девушки соседа Путина был замечен в одном супермаркете с другом детства шофера Пучдемона. Крутая новость", — иронизирует другой читатель.

Здание посольства Российской Федерации в Германии. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Еще один пользователь назвал статью "паранойей в стиле Хиллари (Клинтон. — Прим. ред.)".

Испанский юрист и политолог Дэвид Ромеро Диас в интервью Sputnik Mundo выразил уверенность в том, что статья El Confidencial "лишь пополнила ту нескончаемую волну несуразиц и новостей-фальшивок, где Россию и особенно Владимира Путина обвиняют во всех бедах, происходящих на планете Земля".

Эксперт подчеркнул, что Россия никак не связана с каталонским сепаратизмом. Он также напомнил, что "каталонских борцов за независимость поддерживает западный блок". Так, бывший премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис, ныне вице-председатель Европейской комиссии, высказывался "в поддержку признания независимости Каталонии". По словам Диаса, есть и факты, подтверждающие вовлеченность в каталонский конфликт американского миллиардера Джорджа Сороса.

Журналисты перед началом пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia / wellphoto
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Доктор юридических наук Хосе Луис Орелья в беседе со Sputnik Mundo заявил, что речь идет об очередной попытке "унизить Россию на международном уровне", в то время как стране симпатизирует население Испании.

"Это способ уничтожить на корню подобную симпатию либо поддержку России в момент, когда президентом этой страны восхищаются за рубежом", — сказал собеседник агентства. Эксперт не исключает, что "сепаратистские устремления националистов могут быть использованы США".

"С выходом Великобритании из состава ЕС, Франция и Германия оказываются на первом плане. При таком раскладе Испания также приобретает больший вес. Однако раздробленной Испании это не светит", — подчеркнул Орелья.

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