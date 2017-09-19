Би-би-би проиллюстрировала статью о джихадистах фотографией триколора

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Посольство России в Великобритании возмутила фотография с российским флагом, которой сайт телерадиовещательной корпорации Би-би-си проиллюстрировал материал о джихадистской пропаганде.

Hey, @bbc, what does Russian flag have to do with online jihadist propaganda in UK?? Change your graphic designer or your photobank. pic.twitter.com/EL6VqmeV94 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 19 сентября 2017 г.

​"Эй, Би-би-си, а какое отношение к джихадистской пропаганде в Великобритании имеет российский флаг? Смените ответственного за фотографии редактора или фотобанк", — такая запись появилась в Twitter дипведомства.

Официальный аккаунт Би-би-си никак не отреагировал на этот пост, однако на данный момент материал на сайте проиллюстрирован фотографией с боевиками "Исламского государства"*.

Диппредставительство в Великобритании не в первый раз оставляет в микроблоге комментарии относительно материалов английских СМИ. В частности, дипломатов рассмешило выражение "кириллический язык" в статье The Times. В прошлом месяце посольство "отчитало" журналиста The Times за плохую пропаганду.

*Запрещенная в России террористическая организация.