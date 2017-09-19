В Госдуме прокомментировали законность расследования против Sputnik в США

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ) считает, что в США мало кого интересует, будет легитимным или нелегитимным возможное расследование в отношении радиостанции Sputnik, на котором настаивают американские конгрессмены.

Ранее сообщалось, что три американских конгрессмена направили письмо главе Федеральной комиссии по связи Аджиту Паю с просьбой расследовать сообщения о том, что радио Sputnik якобы вмешивалось в президентские выборы 2016 года, при том, что вещание радио на указанной частоте 105,5 FM в Вашингтоне началось спустя несколько месяцев после дня голосования.

"Во-первых, свободы слова никакой не существует, тем более в США. Там, кто оплачивает, тот и определяет границы свободы. Что касается того, будет ли оно (расследование в отношении Sputnik) легитимно и нелегитимно, это тоже мало кого интересует. Они себе давно нарисовали сценарий, по которому цинично действуют. У них абсолютно шаблонное решение. В этом шаблонном мышлении есть определенные файлы, которые запрограммированы как последняя истина в последней инстанции", — сказал РИА Новости Ющенко.

По его словам, "чтобы оправдать проигрыш на политической арене и как следствие проседание на мировом уровне, придумали некую страшилку в виде якобы влияния Россию на США". "Сегодня они Sputnik объявят во всех своих бедах, завтра еще какую-нибудь незарегистрированную радиостанцию, которая зарегистрирована в следующем году", — добавил он.

При этом, по его мнению, "политика пин-понга" в отношении зарубежных СМИ "не совсем правильная и не совсем благодарная". "Тут нужно четко выстраивать свою линию пропаганды, контрпропаганды, защиты своих дипломатов, защиты своих журналистов за рубежом", — заключил он.