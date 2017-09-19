МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Три американских конгрессмена призвали главу Федеральной комиссии по связи Аджита Пая расследовать возможное "вмешательство" радио Sputnik в президентские выборы.
Конгрессмены ссылаются на статью New York Times "RT, Sputnik и новая теория войны России", в которой предполагается, что радиостанция могла повлиять на ход выборов. В письме отмечается, что радио может использовать частоту для распространения дезинформации, "чтобы влиять на политику США и подорвать выборы", но никаких доказательств не приводится.
"Если Sputnik действительно используется правительством России как инструмент для негативного влияния на США и наш свободный и честный избирательный процесс, радиостанции, на которых вещает Sputnik, напрямую нарушают стандарт общественных интересов Закона о средствах связи", — заявляют конгрессмены.
Конгрессмены задают вопросы комиссии по связи: проводит ли она расследование относительно того, противоречит ли "общественным интересам" лицензия на вещание Sputnik; если нет, то начнет ли она такое расследование; если комиссия должна начать такое расследование, то какие конкретные шаги она предпримет?
Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках российских СМИ повлиять на выборы в США. Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян называла эти обвинения нападками на телеканал, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — абсурдными.