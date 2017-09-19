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В США призвали расследовать "вмешательство" радио Sputnik в выборы

01:5819.09.2017
(обновлено: 10:30 19.09.2017)
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© SputnikСтудия Sputnik. Архивное фотоСтудия Sputnik. Архивное фото
© Sputnik

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Три американских конгрессмена призвали главу Федеральной комиссии по связи Аджита Пая расследовать возможное "вмешательство" радио Sputnik в президентские выборы.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Захарова назвала давление США на Sputnik нарушением свободы СМИ
"Мы пишем в ответ на недавние тревожные сообщения прессы о том, что радиосеть, финансируемая российским правительством, могла использовать эфирные волны США, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года", — сообщается в письме за подписью Анны Эшу, Майкла Дойла и Фрэнка Пэллона. Письмо находится в распоряжении РИА Новости.

Конгрессмены ссылаются на статью New York Times "RT, Sputnik и новая теория войны России", в которой предполагается, что радиостанция могла повлиять на ход выборов. В письме отмечается, что радио может использовать частоту для распространения дезинформации, "чтобы влиять на политику США и подорвать выборы", но никаких доказательств не приводится.

"Если Sputnik действительно используется правительством России как инструмент для негативного влияния на США и наш свободный и честный избирательный процесс, радиостанции, на которых вещает Sputnik, напрямую нарушают стандарт общественных интересов Закона о средствах связи", — заявляют конгрессмены.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян прокомментировала допрос агентами ФБР экс-сотрудника Sputnik
Они указывают на вещание Sputnik на частоте 105,5 FM в Вашингтоне, игнорируя тот факт, что первый эфир там состоялся 1 июля 2017 года, спустя более чем полгода после президентских выборов. При этом конгрессмены не приводят аргументов, как именно вещание Sputnik на указанной частоте повлияло на выборы спустя такое длительное время.

Конгрессмены задают вопросы комиссии по связи: проводит ли она расследование относительно того, противоречит ли "общественным интересам" лицензия на вещание Sputnik; если нет, то начнет ли она такое расследование; если комиссия должна начать такое расследование, то какие конкретные шаги она предпримет?

Стенд Информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Фонд свободы прессы" раскритиковал ФБР за расследование против Sputnik
Письмо появилось спустя несколько дней после того, как ФБР допросило бывшего сотрудника Sputnik и получило доступ к внутренней переписке агентства. Эти действия бюро подвергли критике как в России, так и в США за нарушение принципа свободы прессы, закрепленного в Первой поправке к американской конституции.

Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках российских СМИ повлиять на выборы в США. Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян называла эти обвинения нападками на телеканал, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — абсурдными.

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Медиавойны
Комментарии
37 пользователей оставили 38 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vvdok
Складывается впечатление, что власти США считают своих избирателей полными дебилами, лишёнными хоть какого-то собственного мнения. Впрочем, возможно оно так и есть...
03:16
19.09.2017
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Серый Wolf
Жду не дождусь, когда же пиндосы начнут обвинять Луну, что ее притяжение неправильно повлияло на Клинтон, обострив у нее ПМС и шизофрению. Из-за чего она и проиграла. Естественно, Луну испортили русские, поцарапав ее в 1970 году своим луноходом.
04:51
19.09.2017
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