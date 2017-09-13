Член ЕП осудила создание сайта по информационной борьбе с Россией

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Европейский союз тратит впустую свои ресурсы и еще больше укрепляет напряженность между Москвой и Брюсселем, создавая сайт, предназначенный для борьбы с предполагаемым распространением дезинформации российскими СМИ, заявила РИА Новости член Европейского парламента от Германии Беатрис фон Шторх.

Ранее сообщалось, что внешнеполитическая служба Евросоюза со вторника запустила сайт, предназначенный для борьбы с предполагаемым распространением дезинформации российскими СМИ. Сайт создан в рамках кампании, "направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию". Кампания "ЕС против дезинформации" организована оперативной группой по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force, созданной решением глав государств и правительств ЕС в марте 2015 года для "противодействия российским дезинформационным кампаниям".

"У нас уже есть структура, предназначенная для борьбы с распространением лжи и дезинформации – это гражданское общество. Свободная пресса, а также аналитические центры и другие неправительственные организации более чем способны обеспечить проверку достоверности фактов… Создав правительственный институт, выполняющий задачу, которую должно решать гражданское общество, они делают еще один шаг на пути к новой холодной войне", — заявила Шторх.

"Это последнее вмешательство ЕС — просто завуалированная попытка создать министерство правды", — сказала Шторх, имея в виду министерство пропаганды, описанное в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.