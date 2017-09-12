Немецкий журнал Focus опубликовал статью с оскорблением в адрес Путина

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Немецкий журнал Focus оскорбил Владимира Путина в одной из статей своего последнего номера. На пассаж с оскорблением обратило внимание посольство России в Германии.

Речь идет о статье, посвященной Ангеле Меркель. В ней есть отрывок следующего содержания: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin). По всей видимости, автор пытался добиться эффектной игры слов. Отрывок опубликован на странице посольства в Twitter.

Dem #FOCUS scheint es provozierend zu sein. Ist es? Nein. Abgeschmackt und doof? Ganz bestimmt. Was meint aber @RegSprecher? pic.twitter.com/tEF5fveLoa — Botschaft Russlands (@RusBotschaft) September 12, 2017

​"Журнал Focus, похоже, провокационен. Так ли это? Нет. Безвкусный и глупый? Совершенно точно. Но что об этом думает глава отдела прессы ", — говорится в сообщении ведомства.

Представители посольства упомянули в твите Штеффена Зайберта, возглавляющего отдел прессы и информации в правительстве Германии, однако пока он ничего им не ответил.