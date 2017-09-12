Дипслужба ЕС запустила сайт для информационного противодействия России

БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Внешнеполитическая служба Евросоюза в рамках кампании "ЕС против дезинформации" со вторника запустила сайт на английском, немецком и русском языках.

Как отмечается в сопроводительной информации, сайт создан в рамках кампании, "направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию". Кампания "ЕС против дезинформации" организована оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. Данная группа была создана решением глав государств и правительств ЕС в марте 2015 года для "противодействия российским дезинформационным кампаниям", сообщается на сайте.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон".

В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik , телеканал RT , фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.