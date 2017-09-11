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Американский эксперт рассказал о причинах расследования ФБР против Sputnik

19:1011.09.2017
(обновлено: 19:22 11.09.2017)
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© SputnikСтудия Sputnik. Архивное фотоСтудия Sputnik. Архивное фото
© Sputnik

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. То, что Федеральное бюро расследований США инициировало расследование в отношении Sputnik, связано с попыткой нанести вред американско-российским отношениям, а также с охватившей Вашингтон паранойей. Об этом в интервью Sputnik заявил почетный профессор социологии в Бингемтонском университете Джеймс Петрас.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян прокомментировала допрос агентами ФБР экс-сотрудника Sputnik
"Это (расследование — ред.) связано с попыткой нанести вред отношениям между США и Россией. В Вашингтоне сейчас паранойя", — подчеркнул эксперт.

По словам Петраса, нет оснований считать, что агентство освещало американские президентские выборы предвзято. "Все страны мира всегда заняты тем, чтобы подавать новости с угодных им углов, и никто это не считает вмешательством", — отметил Петрас.

Он добавил, что нападки на Sputnik, антироссийские санкции и выдворение дипломатов из США представляют собой поворот в американской внешней политике, причиной которого стала война в Вашингтоне между сторонниками и противниками президента Дональда Трампа.

"Демократическая партия готова пожертвовать важными дипломатическими связями, чтобы изолировать и отстранить Трампа. Так что это связано не с внешней политикой России, а с гражданской войной, которая идет в Вашингтоне между про- и антитрамповскими силами", — заявил профессор.

Он также раскритиковал американскую газету Washington Post, в которой "новости передергиваются согласно желаниям самых крайних элементов тайной власти США". Петрас указывает на то, что посыл о пропаганде в материалах Sputnik, который исходит от этого издания, отражает точку зрения, которая свидетельствует о политической теории заговора.

Резолюция ЕС против Sputnik и RT стала главным событием медиаотрасли. Архивное фото
© Sputnik
Преследование Sputnik в США нарушает свободу информации, заявили в ОП
"Если почитать Washington Post, то это почти то же, что читать сводки от ЦРУ, Пентагона или Госдепа. Нет никакой независимости. Я считаю, это просто смешно — обвинять Sputnik в том, чем американские журналисты занимаются сами", — сказал он.

По мнению профессора, однобокое освещение событий в западных СМИ заставило читателей от них отвернуться. "Частично проблема в том, что Sputnik и RT забирают слушателей в США и Европе. Американские СМИ не привыкли к конкуренции", — заявил Петрас.

Профессор добавил, что даже если расследование против российских СМИ ничего не выявит, оно все равно сыграет свою "пропагандистскую" роль. "Пропагандистская ценность заключается в том, что они (Sputnik и RT — ред.) находились под следствием. Это форма устрашения — говорить слушателям и читателям Sputnik и RT, против этих СМИ ведется расследование. Это война против свободных СМИ", — уверен социолог.

Офис Союза журналистов России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В СЖР назвали допросы журналистов в США новой волной маккартизма
Он объяснил антироссийские настроения в США тем, что Россия стала по-настоящему независимой страной, которая развивает отношения с союзниками — Китаем, Ираном, другими странами.

"Госдеп и мейнстримовые СМИ… не могут принять тот факт, что после 2000 года Россия заняла важную роль в мировой экономике и приобрела независимость, чтобы развивать отношения вне орбиты США", — резюмировал Петрас.

В понедельник стало известно, что Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга. Поводом для допроса стали обвинения в адрес агентства в "российской пропаганде". Главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, в свою очередь, отметила, что если против Sputnik ведется расследование, то в отношении американских журналистов в России могут быть предприняты аналогичные меры. По ее словам, от действий американских властей "свобода слова вертится в гробу".

Туда не смотри, сюда смотри
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Туда не смотри, сюда смотри"
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