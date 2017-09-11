В США компанию, обслуживающую RT, обязали зарегистрироваться иноагентом

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Минюст США обязал компанию, которая обслуживает телеканал RT America, зарегистрироваться в статусе иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Требование поступило на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей конгресса США. Он предусматривает изменение порядка регистрации иностранных агентов. В соответствии с документом, министерство юстиции США, в состав которого входит ФБР, получит дополнительные полномочия по выявлению организаций, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.

"Компания, которая занимается обслуживанием всего телеканала RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, получила письмо из министерства юстиции США, в котором указано, что компания обязана зарегистрироваться в рамках закона "О регистрации иностранных агентов" ввиду тех работ, которые она выполняет для RT", — сообщили в пресс-службе телеканала.