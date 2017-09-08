МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Главред RT Маргарита Симоньян, комментируя идею конгрессмена США Дэвид Сисиллине зарегистрировать российский телеканал RT в качестве иностранного агента, отметила, что работу американских СМИ в России никто не ограничивает.

Член палаты представителей конгресса демократ США Дэвид Сисиллине в пятницу заявил, что регистрация RT в качестве иностранного агента будет отвечать интересам американской аудитории и не будет мешать работе телеканала.

"Интересно, как отнесутся к этой инициативе многочисленные американские СМИ, которые спокойно работают в Москве, и их пока никто не заставляет регистрироваться как иноагентов", — сказала Симоньян РИА Новости, комментируя слова конгрессмена.