МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пропагандистская кампания американских СМИ против президента США Дональда Трампа, как и раскручивание темы "российского вмешательства" — одно из самых крупных политических преступлений против американского народа, заявил конгрессмен-республиканец из Калифорнии Дана Рорабакер в интервью Fox News.

"Когда мы осознаем, что Россия не связана с кражей или взломом почты Нацкомитета Демократической партии, как только мы узнаем, что Россия не причем, мы начнем понимать, что эта массивная пропагандистская кампания, эта историческая афера, чтобы не дать нашему президенту выполнять полномочия, которыми его наделили избиратели", — считает конгрессмен.

В том, что Россия не причастна к публикации документов Национального комитета Демократической партии Рорабакер "уверен на 99 процентов".

В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В октябре американские власти заявили о якобы причастности правительства России к хакерским атакам. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Москву во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Комментируя заявления Хиллари Клинтон о "российском вмешательстве", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".

Ранее стало известно, что телеканал CNN реорганизовал отдел расследований после провальной публикации о "связях" Трампа и его бывшего советника Энтони Скарамуччи с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Три сотрудника уволились, некоторых журналистов перевели в другие отделы, остальным запретили заниматься этой темой.