Американский конгрессмен предложил зарегистрировать RT в качестве иноагента

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса демократ США Дэвид Сисиллине выступает за регистрацию российского телеканала RT в качестве иностранного агента, что будет отвечать интересам американской аудитории и не будет мешать работе телеканала.
"Если RT будет зарегистрирован по закону об иностранных агентах, ему по-прежнему будет разрешено работать тем же образом, как и сейчас. Он просто должен будет уведомить американскую аудиторию об истинных источниках информации, которую он распространяет", — сказал конгрессмен.
Мероприятие в Атлантическом совете было приурочено к публикации доклада "Агент влияния. Должен ли RT зарегистрироваться как иностранный агент". Доклад был подготовлен экспертом совета Еленой Постниковой. По ее мнению, российский телеканал должен быть зарегистрирован в качестве иностранного агента по ряду причин, в том числе потому он напрямую финансируется из госбюджета РФ.
Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.