Американский конгрессмен предложил зарегистрировать RT в качестве иноагента

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса демократ США Дэвид Сисиллине выступает за регистрацию российского телеканала RT в качестве иностранного агента, что будет отвечать интересам американской аудитории и не будет мешать работе телеканала.

"Есть законодательная база, которая, однако, должна быть усилена и которая должна тщательно применяться. Американцы имеют право знать, спонсируется ли информация, которую они видят, иностранным правительством в целях продвижения целей этого правительства", — заявил Сисиллине на мероприятии в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Если RT будет зарегистрирован по закону об иностранных агентах, ему по-прежнему будет разрешено работать тем же образом, как и сейчас. Он просто должен будет уведомить американскую аудиторию об истинных источниках информации, которую он распространяет", — сказал конгрессмен.

Ранее в июне Сисиллине и конгрессмен-республиканец Мэтт Гаец внесли законопроект с целью изменить требования США к регистрации иностранных агентов по одноименному закону (FARA). Предложенный законопроект наделяет министерство юстиции США увеличенными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые незаконным путем пытаются повлиять на политический процесс в США.

Мероприятие в Атлантическом совете было приурочено к публикации доклада "Агент влияния. Должен ли RT зарегистрироваться как иностранный агент". Доклад был подготовлен экспертом совета Еленой Постниковой. По ее мнению, российский телеканал должен быть зарегистрирован в качестве иностранного агента по ряду причин, в том числе потому он напрямую финансируется из госбюджета РФ.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.