Симоньян ответила на шутку Госдепа о "связях" американских журналистов с RT

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила Госдепартамент США, заподозривший журналистов, которые задают неудобные вопросы, в работе на телеканал.

"Госдеп назвал журналистов, задающих неудобные вопросы, сотрудниками RT. Спасибо, нам приятно!" — сказала Симоньян RT.

Накануне официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт попыталась перевести в шутку неудобный вопрос американского журналиста об обысках в зданиях российских дипмиссий, высказав предположение, что он работает на телеканал RT.

Перед этим Науэрт отказалась отвечать на вопрос другого представителя прессы. Журналист поинтересовался, зачем вообще проводился обыск, который представитель госдепа назвала "туром по зданию".

США на прошлой неделе потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование к 2 сентября. В тот же день в зданиях прошел обыск. Россия назвала подобные действия "рейдерским захватом" и грубейшим нарушением международного права.