ЕФЖ потребовала пересмотреть отказ Эстонии в аккредитации "России сегодня"

БРЮССЕЛЬ, 1 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) настоятельно призывает эстонское председательство Евросоюза пересмотреть свой отказ в аккредитации журналистам МИА "Россия сегодня" на освещение неформальной встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 7-8 сентября в Таллине, заявил генсек ЕФЖ Рикарду Гутьерреш.
"Эти доводы общего характера, основывающиеся на тестах, которые не являются обязательными к исполнению, никоим образом не являются основанием для отказа в аккредитации", — заявил Гутьерреш РИА Новости.
По его словам, ЕФЖ по-прежнему убеждена, что "что меры, принятые эстонскими властями, являются несоразмерными". "Они не вызваны какими-либо конкретными фактическими обстоятельствами, которые могут оправдать отказ в аккредитации", — заявил генсек журналисткой федерации.
Он указал при этом, что "любые требования в отношении аккредитации должны быть в соответствии с условиями, определенными в статье 19 Международной конвенции по гражданским и политическим правам и статье 10 Европейской конвенции по правам человека".
Гутьерреш призвал эстонское правительство ЕС выполнить рекомендации ОБСЕ по аккредитации иностранных журналистов.
ЕФЖ совместно с Международной федерацией журналистов (МФЖ) разместила на онлайн-платформе СЕ в защиту журналистики оповещение об отказе эстонского председательства ЕС аккредитовать корреспондентов МИА "Россия сегодня".
Позже Эстония так объяснила причины отказа аккредитовать российских журналистов на встречу глав МИД стран ЕС в Таллине: "В резолюции от 23 ноября 2016 года Европарламент назвал "Спутник" (компанию группы МИА "Россия сегодня") "псевдоновостным агентством".
Основываясь на вышеобозначенных принципах, правительственные учреждения Эстонии "сохраняют за собой право отказывать в доступе к медиамероприятиям частным лицам или организациям, которые, как было подтверждено, не следуют принципам журналистики", говорилось в ответе эстонских властей, размещенном на интернет-сайте СЕ.
При этом эстонские власти отмечают, что "те же принципы действуют в отношении других встреч на высоком уровне, проводимых в Эстонии во время председательства в ЕС".
Главный редактор МИА "Россия сегодня", главред RT Маргарита Симоньян ранее поблагодарила Гутьерреша, осудившего отказ эстонского председательства Евросоюза предоставить корреспондентам "России сегодня" аккредитацию. Она заявила, что "очень радует, что кроме Эстонии в Евросоюзе есть еще пара десятков государств", и многие из них "вполне вменяемые". Она поблагодарила Гутьерреша за то, что, "рискуя прослыть немодным, позволил себе вступиться за свободу европейского слова".
В ноябре 2016 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию российского канала "РТР Планета". В 2016 году из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии на пункте пропуска "Койдула" задержали и аннулировали визы съемочной группы корреспондента ВГТРК Николая Васильева — журналистам выворачивали карманы, просили показать содержимое багажа. Их отпустили через несколько часов, но визы аннулировали. В сентябре 2015 года Эстония отказала во въезде в страну сотруднице МИА "Россия сегодня" Марине Перекрестовой, хотя агентство имеет все необходимые документы для работы. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. Журналист газеты "Комсомольская правда" Галина Сапожникова в августе 2015 года была объявлена в Литве "нежелательной персоной, представляющей угрозу государственной безопасности".
В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования". Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".