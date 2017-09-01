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ЕФЖ потребовала пересмотреть отказ Эстонии в аккредитации "России сегодня"

21:4501.09.2017
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЗдание Международного информационного агентства Россия сегодня. Архивное фотоЗдание Международного информационного агентства Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 1 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) настоятельно призывает эстонское председательство Евросоюза пересмотреть свой отказ в аккредитации журналистам МИА "Россия сегодня" на освещение неформальной встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 7-8 сентября в Таллине, заявил генсек ЕФЖ Рикарду Гутьерреш.

Здание МИА Россия сегодня в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕФЖ сочла несерьезной причину отказа Эстонии аккредитовать "Россию сегодня"
Власти Эстонии отказались предоставить корреспондентам МИА "Россия сегодня" аккредитацию на освещение министерской встречи на уровне ЕС. Аккредитацию запрашивали три корреспондента, которым последовательно было отказано без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.

"Эти доводы общего характера, основывающиеся на тестах, которые не являются обязательными к исполнению, никоим образом не являются основанием для отказа в аккредитации", — заявил Гутьерреш РИА Новости.

По его словам, ЕФЖ по-прежнему убеждена, что "что меры, принятые эстонскими властями, являются несоразмерными". "Они не вызваны какими-либо конкретными фактическими обстоятельствами, которые могут оправдать отказ в аккредитации", — заявил генсек журналисткой федерации.

Он указал при этом, что "любые требования в отношении аккредитации должны быть в соответствии с условиями, определенными в статье 19 Международной конвенции по гражданским и политическим правам и статье 10 Европейской конвенции по правам человека".

Гутьерреш призвал эстонское правительство ЕС выполнить рекомендации ОБСЕ по аккредитации иностранных журналистов.

ЕФЖ совместно с Международной федерацией журналистов (МФЖ) разместила на онлайн-платформе СЕ в защиту журналистики оповещение об отказе эстонского председательства ЕС аккредитовать корреспондентов МИА "Россия сегодня".

Позже Эстония так объяснила причины отказа аккредитовать российских журналистов на встречу глав МИД стран ЕС в Таллине: "В резолюции от 23 ноября 2016 года Европарламент назвал "Спутник" (компанию группы МИА "Россия сегодня") "псевдоновостным агентством".

Основываясь на вышеобозначенных принципах, правительственные учреждения Эстонии "сохраняют за собой право отказывать в доступе к медиамероприятиям частным лицам или организациям, которые, как было подтверждено, не следуют принципам журналистики", говорилось в ответе эстонских властей, размещенном на интернет-сайте СЕ.

При этом эстонские власти отмечают, что "те же принципы действуют в отношении других встреч на высоком уровне, проводимых в Эстонии во время председательства в ЕС".

Главный редактор МИА "Россия сегодня", главред RT Маргарита Симоньян ранее поблагодарила Гутьерреша, осудившего отказ эстонского председательства Евросоюза предоставить корреспондентам "России сегодня" аккредитацию. Она заявила, что "очень радует, что кроме Эстонии в Евросоюзе есть еще пара десятков государств", и многие из них "вполне вменяемые". Она поблагодарила Гутьерреша за то, что, "рискуя прослыть немодным, позволил себе вступиться за свободу европейского слова".

Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посольство РФ осудило отказ Эстонии в аккредитации "России сегодня"
Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" препятствуют работе СМИ РФ. Так, 12 апреля 2017 года не впустили в Эстонию оператора телеканала РЕН ТВ Илью Омельченко, прибывшего в Таллин для освещения работы форума "Открытой России". Департамент полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) заявил, что Омельченко неправильно назвал цель своего приезда. В "отказных" документах погранслужба указала в качестве причины "отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в стране".

В ноябре 2016 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию российского канала "РТР Планета". В 2016 году из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии на пункте пропуска "Койдула" задержали и аннулировали визы съемочной группы корреспондента ВГТРК Николая Васильева — журналистам выворачивали карманы, просили показать содержимое багажа. Их отпустили через несколько часов, но визы аннулировали. В сентябре 2015 года Эстония отказала во въезде в страну сотруднице МИА "Россия сегодня" Марине Перекрестовой, хотя агентство имеет все необходимые документы для работы. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. Журналист газеты "Комсомольская правда" Галина Сапожникова в августе 2015 года была объявлена в Литве "нежелательной персоной, представляющей угрозу государственной безопасности".

В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования". Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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bogorodsk
Кто такая ЕФЖ для Эстонии? Когда девушка легкого поведения находит папеньку, все бывшие любовники ей по барабану. У Эстонии есть США, которые пока за ней ухаживают
21:52
01.09.2017
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