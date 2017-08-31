МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Посольство России в Великобритании прокомментировало статью обозревателя газеты The Times Давида Аароновича, посвященную "разоблачению" российской пропаганды.

Sorry, @Daaronovitch: UN says Russia is the world's third most attractive country for foreigners, beating Britain. Your propaganda sucks. pic.twitter.com/Ghxsv5nrvF — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 31 августа 2017 г.

В материале под названием "Как Западу победить ложь Кремля" журналист утверждает, что России "нечего предоставить миру, чтобы представить себя в лучшем свете". По словам Аароновича, "российская пропаганда" направлена на "разрушение и разрыв". В случае Великобритании — на агитацию за выход страны из Евросоюза, что, как считает автор, "отвечает интересам России".

В подтверждение своей позиции журналист напоминает читателям об одном из Twitter-аккаунтов сторонников Brexit, который, как полагает британская пресса, "ведут люди из российского правительства". В заключение Ааронович пишет, что "Россия проигрывает Западу в войне идей, несмотря на пропаганду по ТВ и в социальных сетях".

"По данным ООН, Россия стала третьей в мире страной по привлекательности для иностранцев, обойдя Великобританию. Извините, но ваша пропаганда — шлак", — напомнили дипломаты на странице посольства в Twitter

По подсчетам Организации Объединенных Наций за 2015 год, Россия приняла почти 12 миллионов мигрантов — третий показатель в мире после США и Германии, тогда как в Великобритании на тот период было зафиксировано около 8,5 миллиона приезжих.