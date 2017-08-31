МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня", главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала открытое письмо в адрес "Репортеров без границ", в котором просит генсекретаря этой организации уточнить, кого именно из сотрудников RT он считает врагом журналистики.

Ранее генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар в интервью изданию Télérama сказал, что во время своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Версале, французский лидер Эммануэль Макрон "сурово обошелся с RT и Sputnik — двумя СМИ, финансируемыми Кремлем, — назвав их "органами влияния".

По словам Делуара, в прошлом году, после принятия резолюции Европарламента, направленной "против российской пропаганды", Симоньян обратилась к нему с просьбой "защитить" RT, ссылаясь на статью 19 Всеобщей декларации прав человека. Он заявил, что "мы живём в эпоху, когда враги журналистики пользуются теми принципами, которые некогда служили для того, чтобы защищать журналистику".

После этого заявления Симоньян предложила этой организации "по-тихому самораспуститься, чтобы не позорить настоящих правозащитников". "Репортеры без границ" в свою очередь опубликовали открытое письмо, в котором выступили против резких нападок главреда RT в адрес организации.

"Мы любезно просим генерального секретаря "Репортеров без границ" Кристофа Делуара прояснить свою позицию и уточнить, кого именно из сотрудников RT он считает врагом журналистики. По словам генерального секретаря, он не утверждал, что телеканал RT полностью состоит из врагов журналистики, поэтому нам было бы полезно узнать, кого конкретно он имеет в виду", — написала Симоньян в открытом письме к организации.