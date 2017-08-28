Симоньян предложила "Репортерам без границ" самораспуститься

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня", главред телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя высказывания генерального секретаря "Репортеров без границ" Кристофа Делуара о "врагах журналистики", предложила этой организации по-тихому самораспуститься.

Делуар в интервью изданию Télérama сказал, что во время своей встречи с Владимиром Путиным в Версале, Эммануэль Макрон "сурово обошелся с RT и Sputnik — двумя СМИ, финансируемыми Кремлем, — назвав их "органами влияния".

"А в прошлом году, после принятия резолюции Европарламента, направленной против российской пропаганды, руководитель RT — канала, который должен будет появиться во Франции к концу года — написала мне и попросила нашу организацию их защитить, ссылаясь на статью 19 Всеобщей декларации прав человека! Мы живём в эпоху, когда враги журналистики пользуются теми принципами, которые некогда служили для того, чтобы защищать журналистику", — заявил Делуар.

По его мнению, в такой ситуации существующее международное законодательство уже не работает.

"После таких адских заявлений "Репортерам без границ" надо бы по-тихому самораспуститься, чтобы не позорить настоящих правозащитников", — прокомментировала Симоньян RT слова Делуара.