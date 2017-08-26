Симоньян рассказала, когда в мире закончится информационная война

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 26 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Главный редактор МИА "Россия сегодня", главред телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что информационная война, которая, по сути, является войной миров разделенного сегодня земного шара, неминуемо завершится на фоне необходимости противостоять реальным угрозам для человечества.

Один из участников смены "Молодые журналисты" на форуме "Таврида" задал вопрос главреду RT о перспективах активизировавшейся в последнее время информационной войны.

"Это не информационная война. Это противостояние миров, на которые, к сожалению, поделен земной шар. Но я оптимист, убеждена, что оно закончится при нашей жизни. Мы будем вынуждены объединиться, чтобы противостоять угрозе настоящей, как когда-то мы объединились перед угрозой фашизма… Я жду этого, давайте ждать вместе", — сказала Симоньян в ходе панельной дискуссии на форуме "Таврида" в Крыму.

В частности, она отметила, что сотрудничающие с каналом RT американские политологи, эксперты и члены их семей подвергаются в США настоящей травле, гораздо большей, чем во времена "холодной войны".

Говоря о профессиональной этике журналиста, главный редактор подчеркнула, что она должна быть сродни врачебной, чтобы не нанести вред ради популярности. "Может, это принесет тебе большую аудиторию, но украсит ли это твою карму – большой вопрос", — сказала Симоньян.

Смена "Молодые журналисты" на форуме "Таврида" в Крыму проходит с 26 по 31 августа. В дискуссиях и сессиях форума принимают участие известные медиаперсоны России, на форум в качестве участников приехали десятки молодых журналистов из разных регионов страны. Смена проходит при поддержке Общероссийского народного фронта.