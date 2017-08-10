The Nation: в ухудшении отношений между Россией и США виноваты СМИ

Американские СМИ, раздувшие истерию вокруг мнимого "российского вмешательства" в президентские выборы в США, несут ответственность за ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет The Nation. Подробнее — в нашем материале.