Ведущий CNBC пожаловался на нехватку новостей о "российских связях" Трампа

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Американский ведущий с канала CNBC Крис Мэттьюс пожаловался на американские газеты, которые не освещают скандал с "российскими связями" Дональда Трампа.

С точки зрения Мэттьюса, американцы именно поэтому все еще поддерживают Трампа — они якобы ничего не знают о том, что происходит "на национальном уровне".

Ведущий рассказал о своем горьком опыте взаимодействия с местной прессой на примере поездки в Колорадо, Юту и Вайоминг.

"Там нет никаких крупных серьезных газет. <…> Нет ни одной газеты, которая рассказывал бы о том, что происходит на национальном уровне. <…> Так как вы будете своевременно узнавать о России? Даже если вам хоть сколько-то интересно, об этом в этих газетах не пишут. Это факт", — жалуется ведущий.

Многие крупнейшие американские СМИ уже давно публикуют многочисленные истории о неких связях Трампа с Россией, о предполагаемом вмешательстве Москвы в предвыборную гонку и на другие подобные темы. При этом они либо вообще не приводят доказательств, либо указываются некие "неназванные источники".

Каналу CNN даже пришлось удалить со своего сайта одну из таких публикаций — о связях одного из представителей переходной команды Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Представители канала отметили, что "не соответствует редакционным стандартам CNN". Три журналиста, связанных с ее публикацией, были уволены.

Между тем, в локальных газетах американской глубинки действительно не пишут о связах Трампа с Россией. Как отмечал издатель одной из них, американский журналист Гэри Абернати, людей, проживающих в провинции, интересуют совсем другие вещи: об открытии новых магазинов, о появлении в регионе новых врачей, а также расписание школьных автобусов и прогноз погоды.