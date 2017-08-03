МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала запуск в США сайта для отслеживания "российской пропаганды".

Неправительственный "Альянс по защите демократии" запустил в среду сайт, призванный отслеживать "российскую пропаганду", в частности, сообщения российских СМИ, среди которых телеканал RT и агентство Sputnik. Сам альянс существует при поддержке центра German Marshall Fund (GMF), который частично финансируется правительством США.

"Альянс по защите демократии" строго блюдет демократию, заботливо оберегая американцев от влияния RT и Sputnik", — говорится в заявлении Симоньян, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Как работает сайт

Система отслеживает контент "600 аккаунтов в Twitter, связанных с операциями по влиянию со стороны России". В частности, на портале появляются сообщения с аккаунтов RT, Sputnik и англоязычного аккаунта российского МИД.

Портал разделен на две секции, в одной из них демонстрируется "контент Twitter-аккаунтов средств массовой информации, которые, как считается, контролируются российским правительством". В другой — "контент ботов и троллей" — публикуются темы, "которые подвигают Twitter-аккаунты, связанные с кампаниями российского влияния", в этой секции может появляться как "настоящий, так и фейковый новостной контент".

В отчете 2016 года о получении финансирования на сайте GMF указано, что фонд получил в виде грантов федерального правительства США более 2,2 миллиона долларов из почти 12 миллионов долларов поступлений.

Война с RT и Sputnik

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. Главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие резолюции ЕП, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.