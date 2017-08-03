МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала запуск в США сайта для отслеживания "российской пропаганды".
"Альянс по защите демократии" строго блюдет демократию, заботливо оберегая американцев от влияния RT и Sputnik", — говорится в заявлении Симоньян, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Как работает сайт
Портал разделен на две секции, в одной из них демонстрируется "контент Twitter-аккаунтов средств массовой информации, которые, как считается, контролируются российским правительством". В другой — "контент ботов и троллей" — публикуются темы, "которые подвигают Twitter-аккаунты, связанные с кампаниями российского влияния", в этой секции может появляться как "настоящий, так и фейковый новостной контент".
В отчете 2016 года о получении финансирования на сайте GMF указано, что фонд получил в виде грантов федерального правительства США более 2,2 миллиона долларов из почти 12 миллионов долларов поступлений.
Война с RT и Sputnik
Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Президент России Владимир Путин, комментируя принятие резолюции ЕП, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.