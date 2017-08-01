МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Посольство России в Великобритании обратило внимание на статью в Sunday Times, в которой газета приносит извинения за появления антисемитизма в одной из публикаций, и предложило журналистам извиниться также и за русофобию.

"Молодцы, но лучше бы еще и за русофобию извинились. В сегодняшнем выпуске без нее не обошлось", — говорится в сообщении российских дипломатов в Twitter.

Well done, but apologies over Russophobia would also be fitting. Including in today's edition pic.twitter.com/QILv05X1EC — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 31 июля 2017 г.

К записи прикреплен скриншот публикации в Sunday Times, в которой сказано, что вести бизнес в Москве опасно. Причем это утверждение никак не объясняется.

Российское посольство в Великобритании уже не первый раз обращает внимание на подобные статьи. Обычно дипломаты реагируют на них с юмором. "Слава Богу, на этот раз это не Россия!", — так в мае они прокомментировали материал в The Times под заголовком "Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй".