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WP призвала Трампа ответить на "заполонившую эфир" российскую пропаганду

17:2130.07.2017
(обновлено: 17:28 30.07.2017)
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© AFP 2017 / Saul LoebЦентральный офис газеты The Washington Post в Вашингтоне, США. Архивное фотоЦентральный офис газеты The Washington Post в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Американская газета Washington Post призвала президента США Дональда Трампа принять ответные меры в связи с "заполонившей эфир российской пропагандой".

Россия сегодня вышла в американский FM-диапазон
© Sputnik
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Как отмечается в редакционной статье WP, "пропаганда" российских СМИ "наводнила" американское радио и телевидение. Так, "главная пропагандистская" радиостанция Sputnik с первого июля ведет вещание в FM-диапазоне в Вашингтоне, из офиса, расположенного всего в "трех кварталах от Белого дома".

Как пишет газета, Sputnik и RT используют в своих англоязычных программах тех людей, которые "без подсказок из Москвы" говорят о том, что американские СМИ, институты и выборы продажны. Радиостанция и телеканал игнорируют тот факт, что ценности российского правительства "противоположны тем, которые разделяет большинство американцев", убеждены журналисты WP.

В то же время Washington Post обращает внимание, что, по российскому законодательству, государственные американские СМИ якобы ограничены в возможностях вещать на русском языке. Например, совместный телевизионный проект "Радио "Свобода" и "Голоса Америки" под названием "Наше Время" доступен только пользователям интернета, пишет издание.

Вид на Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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С точки зрения журналистов WP, президенту США необходимо обратить внимание на неравные позиции российских СМИ в США и американских – в России. Если Трамп действительно "мастер ответных действий", как он сам утверждает, тогда американским дипломатам следует потребовать такого же отношения к "Голосу Америки" и "Радио "Свобода" в России, каким пользуются российские СМИ в США, считают в редакции Washington Post.

Ранее Washington Post опубликовала подробный и взвешенный репортаж о радио Sputnik, начавшем вещание в FM-диапазоне в Вашингтоне. Правда, редакторы издания все же не удержались и поменяли изначально нейтральный заголовок материала на более соответствующий ожиданиям читателей: "Из Кремля — на Кей-Стрит: в нескольких кварталах от Белого дома началось вещание российской государственной радиостанции". В том числе, издание приводило цитату одного из ведущих Sputnik, журналиста Юджин Париэра: "Возможности, которые даются здесь, бесценны. Аналогичные Washington Post и New York Times издания по всему миру не дают многим высказаться".

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Круглосуточное вещание Sputnik в FM-диапазоне на частоте 105.5 началось с 1 июля, до этого передачи можно было услышать в сети и на HD-волнах. Программная сетка включает в себя новостные блоки и тематические программы — от политических ток-шоу до экспертной аналитики в области экономики и финансов.  Совладелец компании, которой принадлежит частота, Джон Гарзилья, отметил, что сдача 105.5 никак не связана с политикой и является "чисто коммерческой" сделкой.

Sputnik (sputniknews.com) — международное новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами. Sputnik включает в себя сайты на 30+ языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

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