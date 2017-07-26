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Американский журналист объяснил, чем опасна антироссийская истерия

16:3026.07.2017
(обновлено: 16:37 26.07.2017)
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© AP Photo / Alex BrandonСеверное крыло белого домаСеверное крыло белого дома
© AP Photo / Alex Brandon

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Журналист Rolling Stone Мэтт Таибби объяснил, почему разжигать антироссийскую истерию опасно, особенно когда в кресле президента США сидит Дональд Трамп.

Редакция газеты The Washington Post в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
American Conservative раскритиковал русофобскую статью в Washington Post

В начале статьи журналист приводит сразу несколько свежих примеров нападок на Москву со стороны людей, утверждающих, что США "либо уже воюют с Россией, либо должны это сделать".

Так, в 19 июля бывший советник Клинтонов Пол Бегала "бил себя в грудь", выступая на CNN.

"Нас атаковала и продолжает атаковать враждебная держава. Мы должны обсудить то, какое количество санкций по отношению к России нам нужно применить и нужно ли нам задать разобраться с КГБ", — заявил он.

Еще один странный пример "того, что похоже на страстное желание разжечь новую холодную войну" — твит бывшего председателя Национального комитета Демократической партии Донны Бразил.

"Коммунисты диктуют условия дискуссии", — написала она в ответ на заявление заместителя иностранных дел России Сергея Рябкова, потребовавшего от США вернуть российскую дипломатическую собственность.

Также Таибби делает отсылку к более старым высказываниям бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера, заявившего весной, что русские "генетически склонны" манипулировать, а также журналиста CNN, бросившего тень подозрения на тех, у кого есть жена или подруга из России.

"Для журналистов вроде меня — тех, кто работал или жил в России, новая "красная угроза" стала нескончаемой истерией", — утверждает автор, отмечая, что многие из тех, кто раньше критиковал Путина, теперь вынуждены пытаться убедить американцев "отойти подальше от пропасти" или хотя бы "сойти с тропы войны".

По его словам, те, кто стремится снова навесить на Россию образ заклятого врага, умалчивают о многом.

"Например, мы вмешивались в их выборы задолго до взлома серверов Национального комитета Демократической партии", — пишет он, отсылая к избранию президента Бориса Ельцина на второй срок в 1996 году.

Именно тогда, отмечает Таибби, журнал Time опубликовал издевательскую статью "Янки идут на помощь", посвященную трем американским советникам, отправленным в Россию для помощи Ельцину в его избирательной кампании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© Фото : МИД России
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Один из примеров непосредственного вмешательства США в дела России — масштабная программа приватизации, значительную часть которой координировали американцы.

Фактически Ельцин, согласившись на нее, передал в руки олигархов важнейшие российские предприятия, пишет Таибби. Таким образом, американцы косвенно спровоцировали "скатывание страны к бандитизму и олигархии".

Реакцией на такое вмешательство Запада и было президентство Путина, чего многие американцы не понимают, считает журналист.

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Сам автор статьи нелестно отзывается о России, называя ее слабой страной, отмечая при этом, что ее реакцию на многие шаги США — например, на расширение НАТО, легко понять.

Главной причиной, по которой американцам следует "действовать осторожно по отношении к России", он называет наличие у нее ядерного оружия.

"Усиление антироссийской истерии и пребывание в Белом доме у ядерной кнопки человека, который сначала делает, а потом думает — очень плохая комбинация. Мы должны попробовать поумерить пыл, особенно если учесть, что русские, вероятно, снова не такие могущественные, как мы думаем", — подводит итог Таибби.

 

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