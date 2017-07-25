МИД опроверг заявления CNN о вооружении Россией "Талибана"*

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В российском МИД опровергли заявления телеканала CNN о вооружении Россией афганского "Талибана". Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Неоднократно заявляли о том, что в американских СМИ развернута кампания по дезинформации на тему якобы вооружения Россией "Талибана" в Афганистане и так далее. CNN в этой игре соответствующих американских структур — надежный инструмент пропаганды", — сказала она.

CNN во вторник опубликовал фотографии боевиков "Талибана", вооруженных автоматами Калашникова, снайперскими винтовками и тяжелыми пулеметами без опознавательных знаков. В статье говорилось, что, по утверждению самих боевиков, они получают оружие из России через Иран и через границу с Таджикистаном.

При этом отмечалось, что неопровержимых доказательств того, что за поставками оружия стоит именно Москва, у телеканала нет.

Ранее высокопоставленные американские военные не раз обвиняли Россию в поддержке талибов оружием и финансами. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти заявления непрофессиональными и ни на чем не основанными, а представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что у российского военного ведомства не было и не может быть взаимодействия с террористами, а тем более поставок им вооружений.

* Запрещенная в России террористическая организация.