Симоньян ответила конгрессмену, призвавшему создать школьные кибервойска

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала РИА Новости высказывания американского конгрессмена Эда Ройса, предложившего создать в США кибервойска из школьников, чтобы противостоять якобы имеющей место российской угрозе.

"Конгрессмен от Калифорнии призвал создать в США кибервойска из школьников и обвинил КГБ в успехе RT и Sputnik. Калифорния, напомню, — один из штатов, где разрешена продажа марихуаны", — сказала Симоньян.

Ранее, по данным американского сайта riponsociety.org, глава комитета по иностранным делам палаты представителей США, конгрессмен от Калифорнии Эд Ройс заявил, что очень обеспокоен влиянием Sputnik и RT. Эти СМИ, по его словам, обязаны своим успехом, в частности, поддержке российских спецслужб, которых конгрессмен неизвестно почему решил назвать аббревиатурой советских времен — КГБ.

Говоря о том, что должны делать США для того, чтобы отвечать на "угрозу" со стороны России, в том числе, в цифровой сфере, Ройс предложил создать в Соединенных Штатах киберкомандование. В качестве модели для такой структуры он назвал подразделение 8200 — службу радиоэлектронной разведки Израиля. По данным американского конгрессмена, это подразделение состоит в основном из молодых израильтян, многие из которых еще учатся в старших классах. Ройс предлагает создать американский аналог этого подразделения в Кремниевой долине, чтобы "сыновья и дочери наших выдающихся IT-специалистов и других американцев могли присоединиться к структуре, основанной, чтобы обезопасить киберсети Америки".