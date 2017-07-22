Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В субботу в одной из самых громких историй, связанных с якобы имевшим место вмешательством России в выборы в США, была поставлена точка.

Издание Newsweek по результатам внесудебного соглашения было вынуждено удалить сфабрикованные статьи журналиста Курта Айхенвальда, в которых на основе ошибки экс-редактора агентства Sputnik Билла Морана утверждалось, что президент США Дональд Трамп "сговорился с Россией".

Известный американский журналист и писатель, автор онлайн-журнала Newsweek Курт Айхенвальд обвинил в прошлом году Трампа, бывшего тогда кандидатом от Республиканской партии, в том, что тот "пляшет под дудку Москвы". Обвинения Айхенвальда основывались на редакторской ошибке Морана. Теорию Айхенвальда развенчали его же коллеги на Западе. Моран подробно задокументировал попытки Айхенвальда "замять" дело посулами и угрозами.

Моран сообщил в пятницу в поступившем в РИА Новости заявлении, что ему удалось добиться выполнения своих требований. "Иск был урегулирован без взаимных претензий к моему полному удовлетворению. По внесудебному соглашению Newsweek удалил две статьи Айхенвальда", — написал Моран. "Что касается возможных вопросов об условиях соглашения, я не буду комментировать. Стороны соглашения договорились, что условия будут конфиденциальными", — добавил Моран.

Комментарием Айхенвальда РИА Новости не располагает.

От ошибки до теории заговора



История началась с того, что Моран 10 октября 2016 года обнаружил в интернете выдержки из переписки окружения Хиллари Клинтон — эту переписку, добытую хакерами, выложил сайт Wikileaks. Моран понадеялся на достоверность записи в Twitter, которая широко разошлась в интернете, и процитировал в публикации Sputnik письмо ближайшего советника Клинтон Сидни Блюменталя, который якобы признал ответственность экс-госсекретаря США за гибель американцев в ходе теракта в ливийском Бенгази. Через 20 минут Моран понял, что речь шла не о словах Блюменталя, а о статье Айхенвальда, которую Блюменталь цитировал. После этого Моран допустил вторую ошибку, удалив неверную статью без формальной поправки или аннулирования.

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Вслед за редактором на популярный твит "клюнул" республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп, который процитировал твит в тот же день на предвыборном митинге. Айхенвальд заметил это и сделал вывод, что Sputnik и Трамп координируются или даже получают указания одновременно из Кремля. Айхенвальд утверждал, что этот вывод поддерживают в разведке США.

Статья Newsweek широко разошлась по интернету и тут же навлекла на себя критику. Среди критиков оказалась влиятельная газета Washington Post, которая обычно никоим образом не ставит под сомнения теории американской разведки о "руке Москвы" на выборах. В данном же случае издание прямо заявило, что Айхенвальд "по меньшей мере вводит в заблуждение".

Журналист популярного интернет-ресурса BuzzFeed Джон Пассантино доказал, что Трамп и редактор Sputnik цитировали один и тот же ошибочный твит, широко разошедшийся по интернету, так что предположения о сговоре беспочвенны. Сомнение в теории заговора, придуманной Айхенвальдом, выразили и те СМИ, которые обычно жестко критикуют Россию, в том числе журналистская организация Bellingcat. Журналисты восстановили последовательность событий и продемонстрировали, что Трамп цитировал не статью Sputnik, а дословно приводил все тот же злополучный твит.

Автор ряда бестселлеров Айхенвальд даже удостоился отдельной записи на популярном сайте Snopes.com, который целиком посвящен разоблачению теорий заговора, страшилок и популярных заблуждений. Авторы Snopes.com привели подробные доказательства тому, что теория Айхенвальда неверна.

Моран сообщил, что Айхенвальд пытался замять дело, предложив ему работу в престижном американском журнале, а в случае несогласия угрожал, что Моран "разрушит свою карьеру и жизнь" и намекал, что за журналистом следит ФБР. Моран сравнил ситуацию с эпохой маккартизма — печально известным периодом американской истории, когда общество "зачищали" от предполагаемых коммунистов, что сопровождалось массовым шельмованием ни в чем не повинных людей.

Агентство Sputnik первоначально уволило Морана за допущенные им редакторские ошибки, но затем, рассмотрев его ситуацию, предложило ему вернуться на работу, однако тот отказался. Моран ушел из журналистики, закончил обучение на юриста и сдал адвокатский экзамен. По словам Морана, он намерен заниматься делами о защите чести и достоинства.

Обманывать — нехорошо



Решение онлайн-журнала Newsweek удалить сфабрикованные статьи прокомментировала главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Newsweek просто испугался судебного разбирательства.

"Испугавшись суда, Newsweek удалил вранье про нас. Будем и дальше доходчиво объяснять разным ньюсвикам, что обманывать — нехорошо", — заявила Симоньян РИА Новости.

Высокий риск рецидивов



По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, решение об удалении сфабрикованных статей можно было бы только приветствовать, но риск появления недостоверной информации в американских СМИ остается высоким.

"Можно было бы только приветствовать такого рода решения, если бы не одно обстоятельство. Проблема в том, что десятки тысяч людей, прочитавших в свое время такого рода лживую информацию, так никогда и не узнают, что она была лживой и что ее "сняли с проката", — сказал сенатор РИА Новости.

"Увы… Пока в США не прекратится общая антироссийская истерия, резко снижающая степень критичности соответствующих редакций по отношению к приносимым им материалам, зона риска по-прежнему будет непозволительно широка", — добавил он.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что удаление статей Newsweek показывает, что их публикация была сделана в рамках запланированной политики давления на американского президента.

"Вот это показывает нам, что изначально были все это запланированные действия. Мы видим, что в течение нескольких месяцев ведется последовательная политика давления на президента Трампа", — заявил Чепа РИА Новости.

По его словам, если проверить большинство подобных дел, то всех их ждет такой итог, а именно доказательство того, "что мы в их внутренние дела не вмешивались и не вмешиваемся, это все вымысел".

Закономерное решение



В Союзе журналистов России (СЖР) назвали решение журнала Newsweek закономерным.

"Во-первых, это закономерно, что это решение (удалить статьи) было принято, а основное — это свидетельство того, что эта истерия, назвать это по-другому нельзя, истерия, которая длится уже много месяцев в Штатах и американской прессе по поводу якобы существующих связей и каких-то договоренностей секретных между Трампом и Россией, она уже стала настолько очевидной и настолько надоела, в том числе самим американцам и обществу, что следует ожидать, мне кажется, что и в дальнейшем градус будет снижаться, потому что уже достигнут предел", — сказал РИА Новости секретарь СЖР, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

"Как говорится, сенсации высасываются из пальца по малейшему поводу. Случай с Мораном и его коллегой из Newsweek — наглядное тому подтверждение", — добавил он.

Серьезный прецедент



Со своей стороны, главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин охарактеризовал решение Newsweek как уникальный прецедент.

"Вот это досудебное решение — уникальная, редкая вещь в американской медийной практике. И то, что они удалили статьи, подтверждает, что все-таки Трампа оклеветали… Значит, они на 100% уверены, что проиграют суд", — сказал он РИА Новости.

По его словам, это свидетельствует о том, что "американские СМИ очень сильно нарушили процедуры верификации информации". "Они уже очень сильно заигрались. Это действительно серьезный прецедент", — подчеркнул главред "Комсомольской правды".

"Если говорить о нашей российской практике, то я, как главред, спокойно к этому отношусь — если статья или какие-то выдержки из нее оказываются недостоверными и я получаю претензии, то мы убираем некорректную информацию, не задумываясь о каких-то PR-эффектах или возможных толкованиях. В американской прессе все наоборот", — отметил Сунгоркин.

По его словам, владельцы и издатели американских СМИ "очень гордятся своими СМИ и цинично относятся к подобным ситуациям". "Если у них нет железобетонной 100-процентной уверенности, что в суде они проиграют, то они предпочитают доводить дело до суда и потом годами могут изматывать оппонента с помощью юристов", — рассказал собеседник агентства.

Что дальше?



Эксперты, опрошенные РИА Новости разделились во мнениях относительно того, какие последствия будет иметь история с Newsweek. Директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев, например, считает, что кампания против Трампа постепенно пойдет в США на спад.

"Ситуация в США достаточно непростая, необходимо учитывать, что американское общество достаточно четко политизировано. И, конечно, здесь значительную роль сыграли демократы, проигравшие президентские выборы, во главе которых стояла Хиллари Клинтон. На чем она могла сыграть? Конечно, она могла сыграть только на противоречиях, на негативе в отношении Трампа. Хотя и сам Трамп вел себя не очень адекватно в период своей предвыборной кампании и позволил загнать себя в угол", — сказал Гусев.

Сейчас, по его словам, ситуация в США в значительной степени меняется. "Думаю, что эта новость (об удалении статей в Newsweek) связана с тем, что постепенно ситуация в отношении Трампа меняется, выливание негатива постепенно будет сходить на нет. Постепенно все это будет затухать, и уж тем более, ни о каком импичменте речь вообще идти не может", — отметил эксперт.

Однако заведующий кафедрой общей политологии Высшей школы экономики Леонид Поляков считает, что говорить о прекращении кампании против Трампа — преждевременно.

"Мне кажется, это отдельный эпизод в большой кампании, которую ведут демократы и мейнстримные медиа США против президента Трампа. Безусловно, это, конечно, заметный удар по репутации, да и вообще всего сообщества медиа", — заявил Поляков РИА Новости.

По его мнению, "это вряд ли скажется серьезно на самой кампании, которую ведут против Трампа".

"Им (демократам — ред.) очень важно держаться этой линии для того, чтобы попытаться восстановить репутацию в глазах своих собственных электоратов, потому что, если не это, сам по себе факт проигрыша Хиллари Клинтон оказывается совершенно необъяснимым, и они считают, что они должны дожимать эту идею до конца", — добавил Поляков.

При этом эксперт считает, что это не только "стратегия оправдания", но и "стратегия наступления" перед промежуточными выборами 2018 года в конгресс и сенат. "В борьбе против республиканцев за места в сенате и в нижней палате конгресса — в палате представителей — они будут использовать сюжет с якобы русскими следами на всю катушку", — заключил Поляков.