Симоньян отметила "похвалу" главы ЦРУ в адрес Sputnik и RT

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT, главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала слова директора ЦРУ Майка Помпео в адрес Sputnik и RT.

"Глава ЦРУ похвалил нас за то, что мы экономим деньги российскому государству. Я серьезно", — написала Симоньян в своем аккаунте в Twitter

Ранее Помпео во время выступления на форуме по безопасности в Колорадо заявил, что RT и Sputnik, а также "другие средства мягкой силы" помогают Москве "снижать затраты" на распространение своего влияния в мире.

Глава ЦРУ уверен, что СМИ помогают Москве реализовывать доктрину начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Она, как считает Помпео, заключается в том, чтобы "выигрывать войны без единого выстрела".

В январе разведка США посвятила агентству Sputnik и телеканалу RT почти половину своего доклада о "российском вмешательстве" в американские выборы, использовав данные по RT были пятилетней давности. При этом спецслужбы отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность.