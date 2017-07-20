Журнал Time выйдет с портретом Путина на обложке

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На обложке нового номера журнала Time, который выйдет 31 июля, будет изображен портрет президента России Владимира Путина.

Лицо российского лидера угадывается во множестве безликих иконок учетных записей разных оттенков серого цвета.

На обложку вынесен заголовок главной статьи выпуска: "Секретная программа, чтобы сорвать план Путина по выборам". В статье в очередной раз звучат обвинения во "вмешательстве в американские выборы российских хакеров".

© Фото : Time Обложка журнала Time от 31 июля 2017 года с портретом Владимира Путина © Фото : Time Обложка журнала Time от 31 июля 2017 года с портретом Владимира Путина

Автор утверждает, что Вашингтон готовился заранее к возможной кибератаке, и рассказывает о плане экстренных действий администрации президента Барака Обамы в случае хакерской атаки в день выборов президента США. Согласно тексту 15-страничного документа, попавшего в распоряжение журнала, в день выборов предполагалось создать "Командный пост" и "Центр стратегической информации и операций", которые должны были упростить сбор сообщений о нарушениях.

Издание уточняет, что в случае "значительного инцидента" Белый дом предлагал направить на избирательные участки вооруженных сотрудников федеральных правоохранительных органов, мобилизацию военных подразделений и запуск программы по борьбе с пропагандой.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. Как правило, эти обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.