Лектора Гарварда уличили в распространении фейковых новостей о России

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Лектор Гарвардского университета Яша Моунк распространяет в соцсетях фейковые новости о России, пишет американское издание Daily Caller.

Daily Caller обратило внимание на микроблог Моунка в Twitter после того, как он опубликовал фотографию, на которой изображены портреты погибших журналистов.

"Нужно напоминание человеческой цены диктатуры? Все эти люди – журналисты, которые критиковали Путина и умерли при загадочных обстоятельствах", — говорится в подписи к фотографии.

Твит Моунка вызвал интерес у пользователей – за несколько дней сообщение ретвитнули более 50 тысяч пользователей. При этом в комментариях стали указывать, что некоторые журналисты на снимке были убиты в горячих точках за пределами России или погибли до того, как Владимир Путин пришел к власти, пишет Daily Caller.

Позднее лектор опубликовал разъяснение, отметив, что фотографию он взял из репортажа российских СМИ от 2014 года, сам материал был приурочен ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

"Должен был быть точнее: на этом фото очень много критиков Путина. Однако некоторые журналисты погибли до того, как он стал президентом", — признал свою неправоту Моунк.

Тем не менее пользователи продолжили задавать неудобные вопросы, и в результате Моунк написал еще несколько твитов, пытаясь объяснить свою позицию. При этом самую первую запись с ложной информацией он так и не удалил, отмечает Daily Caller.

В письме изданию преподаватель заявил, что если бы он удалил свой твит, это было бы равносильно сокрытию ошибки. Он же решил "следовать стандартным рекомендациям, как действовать в таких ситуациях" — оставить первоначальное сообщение и опубликовать разъяснение.

Как пишет Daily Caller, на фоне отказа Моунка удалять недостоверную информацию примечательно то, что именно он в декабре 2016 года опубликовал в Slate статью о фейковых новостях. В ней он выражал опасение по поводу быстрого распространения ложных новостей и того, что скоро политика не сможет опираться на факты.